Australian Open: Daniil Medvedev sweept De Jong zum Auftakt

Mit einem soliden Auftakt ist Daniil Medvedev in die Australian Open 2026 gestartet und blieb dabei gegen den Niederländer Jesper de Jong trotz Patzer in der Endphase ohne Satzverlust. Enttäuschung dagegen bei Felix Auger-Aliassime, der gegen den Portugiesen Nuno Borges nach drei Sätzen verletzt aufgeben musste.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 19.01.2026, 05:02 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Trotz kleiner Ehrenrunde am Ende besiegte Daniil Medvedev in seinem Auftaktmatch der Australian Open den Niederländer Jesper de Jong ohne Satzverlust.

Ohne bisherigen Vergleich auf der Tour ging der ehemalige Weltranglistenerste Daniil Medvedev bei den Australian Open 2026 in sein Auftakt-Match gegen den Niederländer Jesper de Jong. Dabei benötigte der 29-Jährige den ersten Durchgang, um die notwendige Konstanz in seinem Spiel zu finden. Nach dem Gewinn der ersten beiden Spiele musste der Russe postwendend den Ausgleich hinnehmen und auch nach der 5:3-Führung ließ er seinen 25-jährigen Gegner erneut zurückkehren. Gegen Satzende legte die Nr. 12 der Welt jedoch eine Schippe drauf und sicherte sich mit zwei erfolgreichen Spielen in Folge den Gewinn des ersten Durchgangs.

Mit dem Satzgewinn im Rücken agierte Medvedev gewohnt sicher und spielte seine ganze Erfahrung aus. Im zweiten Akt erspielte sicherte sich der US-Open-Sieger von 2021 die ersten vier Spiele und servierte diesen Vorsprung souverän nach Hause.

Nachdem der Moskauer im ersten Spiel des dritten Durchgangs noch vier Break-Möglichkeiten verstreichen lassen musste, packte er im nächsten Aufschlagspiel seines Gegners konsequent zu und schien bereits auf dem Schnellweg zum Sieg. Doch gegen Ende zeigte der 22-fache ATP-Titelträger bei eigenem Service noch einmal Schwächen und konnte die Begegnung zweimal nicht ausservieren, weshalb der Tiebreak die Entscheidung bringen musste. Dort übernahm er aber wieder die Kontrolle und besiegelte mit spektakulären Return-Winner auf der Vorhandseite den 7:5, 6:2, 7:6 (2)-Erfolg nach knapp drei Stunden.

In der zweiten Runde bekommt es der an Position 11 geführte Medvedev mit dem Franzosen Quentin Halys zu tun, der sich in drei Sätzen gegen den Chilenen Alejandro Tabilo durchsetzen konnte.

Auger-Aliassime muss gegen Borges verletzt aufgeben

Mit einer großen Enttäuschung endete das Turnier für Felix Auger-Aliassime. Zwar konnte der an Nr. 7 gesetzte Kanadier den ersten Durchgang gegen den Portugiesen Nuno Borges für sich entscheiden, hatte dann aber immer mehr mit körperlichen Problemen zu kämpfen und musste nach dem Verlust der nächsten beiden Sätze nach zwei gespielten Punkten beim Stand von 6:3, 4:6, 4:6 aufgrund von Problemen im linken Oberschenkel aufgeben.

Paul im US-Duell gegen Kovacevic souverän

Keinerlei Blöße gab sich Tommy Paul im US-Duell gegen Aleksandar Kovacevic. Von Beginn an dominierte die Nr. 19 des Turniers seinen Landsmann und triumphierte nach 91 Minuten mit 6:4, 6:3, 6:3.

Hier das Einzel-Tableau der Herren bei den Australian Open 2026