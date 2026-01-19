Australian Open: Daniel Altmaier gegen Marin Cilic im TV, Livestream und Liveticker

Daniel Altmaier trifft in der ersten Runde der Australian Open auf Marin Cilic. Das Match gibt es ab ca. 4:30 Uhr live im TV bei Eurosport, im Livestream bei Discovery+ und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 18.01.2026, 18:09 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images

Daniel Altmaier geht immerhin mit dem besseren Ranking in die Partie: Zum Wochenstart steht Altmaier auf Platz 44 der ATP-Weltrangliste, während Marin Cilic auf Platz 70 geführt wird. Die beiden trafen bislang noch nicht offiziell in einem ATP-Match aufeinander. Der Kroate und ehemalige US-Open-Champion bringt große Major-Erfahrung in die Partie, Altmaier den konstanteren Rhythmus - auch wenn die Saison gerade erst begonnen hat.

Bei den Australian Open selbst war Altmaier bisher zweimal im Hauptfeld am Start und schied dort jeweils in der ersten Runde aus (zuletzt 2025). Cilic spielte ebenfalls mehrfach in Melbourne, sein bestes Ergebnis dort war der Finaleinzug 2018. Vor dem ersten Ballwechsel spricht die Aktualität der Form und das Ranking für Altmaier, doch Cilics Erfahrung bei Grand Slams ist ein enormer Faktor, der das Match offen gestalten sollte.

Altmaier vs. Cilic – hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Daniel Altmaier und Marin Cilic bei den Australian Open gibt es ab ca. 4:30 Uhr live im TV bei Eurosport, im Livestream bei Discovery+ und in unserem Liveticker.