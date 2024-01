Australian Open: Daniil Medvedev taumelt nur kurz gegen Nuno Borges

Daniil Medvedev zieht in das Viertelfinale der Australian Open ein. Gegen Nuno Borges siegte der Weltranglistendritte 6:3 7:6(4), 5:7, 6:1.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 22.01.2024, 08:13 Uhr

© Getty Images Daniil Medvedev steht im Viertelfinale der Australian Open.

Auf Grund der Erfolge der vergangenen Tage von Nuno Borges, vor allem nach dem Sieg gegen Grigor Dimitrov, war Daniil Medvedev vor seinem Achtelfinalgegner gewarnt und trat entsprechend konzentriert auf. Schon im ersten Satz zeichnete sich ab, dass der Portugiese sich am heutigen wenig erlauben darf, um den nächsten Coup zu landen.

Doch die Fehlerquote von Nuno Borges war am heutigen Tag zu hoch, was auch an der hohen Qualität seines Gegners lag. Daniil Medvedev kontrollierte die Partie insgesamt vollständig. Achtelfinalneuling Borges musste hingegen in nahezu jedem Aufschlagspiel an seine Grenzen gehen, um nicht ins Hintertreffen zu geraten.

Daniil Medvedev wackelt im dritten Satz

Im zweiten Satz konnte der Portugiese seinem Gegner vollends die Stirn bieten. Erst im Tiebreak sicherte sich Daniil Medvedev den Durchgang, der zu Beginn des dritten Satzes seinen Aufschlag direkt verlor. Das war jedoch nicht der einzige Wackler an diesem Tag, nachdem Nuno Borges das Break anschließend nicht bestätigen konnte.

Auch im siebten Spiel des dritten Abschnitts bot der ehemalige US-Open-Sieger seinem Kontrahenten einige Breakchancen, die jedoch noch ungenutzt blieben. In seinem darauffolgenden Aufschlagspiel, in dem Medvedev zum Match servierte, gelang Nuno Borges dann das Break und stellte nach zwei abgewehrten Matchbällen erst auf 5:5 und holte sich das nächste Break eines nun hardernden Kontrahenten, der im dritten Satz sechs Doppelfehler servierte. Borges holte sich so den dritten Durchgang.

Der vierte Satz wurde dann jedoch zu einer klaren Angelegenheit für Daniil Medvedev. Nach 3:10 Stunden war die Partie in vier Sätzen entschieden und der Lauf von Nuno Borges gestoppt. In der Runde der letzten Acht wartet auf den Russen Hubert Hurkacz, der sich in drei Sätzen gegen Arthur Cazaux durchsetzte.

Hier das Einzel-Tableau in Melbourne