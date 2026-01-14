Australian Open: Das müsst ihr vor der Auslosung wissen

Am Donnerstag erfahren die Einzel-Spieler, wie ihr Weg bei den Australian Open 2026 aussieht. Das müsst ihr vor der Auslosung wissen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 14.01.2026, 10:42 Uhr

© Getty Images Die Auslosung findet bereits am Donnerstag statt

Vier Tage vor dem Beginn der Australian Open am Sonntag haben die Veranstalter die offiziellen Setzlisten bei den Männern und Frauen veröffentlicht. Überraschungen gab es dabei freilich keine: Die beiden Weltranglistenersten Carlos Alcaraz und Aryna Sabalenka führen das jeweilige Feld an.

Bei den Herren ist dennoch Jannik Sinner der Topfavorit. Der Titelverteidiger aus Italien ist an Position zwei gesetzt und peilt in Melbourne seinen dritten Titel in Folge an. Hinter dem Spitzenduo wartet Alexander Zverev, der zehnfache Australian-Open-Sieger Novak Djokovic ist die Nummer vier. Damit könnte es nach dem letztjährigen Halbfinalduell erst im Endspiel zu einem Wiedersehen von Zverev und Djokovic kommen.

Zahreiche Grand-Slam-Champions bei den Frauen

Während Lorenzo Musetti (5) und Alex de Minaur (6) die Top sechs komplettieren, muss sich Taylor Fritz (9) mit einem Platz außerhalb der Top acht begnügen. Direkt hinter dem US-Amerikaner reihen sich mit Alexander Bublik (10) und Daniil Medvedev (11) zwei Turniersieger der vergangenen Woche ein. Letzter gesetzter Spieler bei den Herren ist der Franzose Corentin Moutet (32).

Bei den Frauen ist Iga Swiatek nach Sabalenka die Nummer zwei, dahinter sind Coco Gauff (3), Amanda Anisimova (4) und Elena Rybakina (5) gesetzt. Titelverteidigerin Madison Keys ist in der Setzliste auf Rang neun zu finden, die beim United Cup so überzeugende Belinda Bencic auf Position zehn. Mit Naomi Osaka (16), Jelena Ostapenko (24), Sofia Kenin (27), Emma Raducanu (28) und Marketa Vondrousova (32) sind außerdem zahlreiche ehemalige Major-Siegerinnen im Feld verstreut.

Startschuss fällt am Sonntag

Die Auslosung findet am Donnerstag um 14.30 Uhr Ortszeit (4.30 Uhr MEZ) statt und wird von Todd Woodbridge und Jelena Dokic moderiert. Die Qualifikanten (und mögliche Lucky Loser) werden erst wenige Stunden später - nach dem Abschluss aller Qualifikationspartien - namentlich in die Tableaus eingepflegt.

Zu sehen ist die Auslosung auf der Website der Australian Open, außerdem wird sie auf dem YouTube-Kanal sowie auf der Facebook-Seite gestreamt. Offen ist noch, wann der Spielplan für den ersten Turniertag veröffentlicht wird. Voraussichtlich können die Fans ab Freitag punktgenau für den Sonntag planen.