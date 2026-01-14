Australian Open: Tamara Korpatsch nach Aufgabe von Silvia Ambrosio in dritter Qualifikationsrunde

Tamara Korpatsch könnte das deutsche Aufgebot im Hauptfeld der Australian Open erweitern. In der zweiten Qualifikationsrunde musste ihre Gegnerin Silvia Ambrosio aufgeben.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 14.01.2026, 07:42 Uhr

© Getty Images Tamara Korpatsch fehlt noch ein Sieg zum Hauptfeld-Einzug

Tamara Korpatsch fehlt bei den Australian Open 2026 nur mehr ein Sieg zum Erreichen des Hauptfelds. Die an Position 14 gesetzte Deutsche profitierte in der zweiten Qualifikationsrunde beim Stand von 6:3 und 2:0 von der Aufgabe ihrer italienischen Kontrahentin Silvia Ambrosio.

Korpatsch, die in Runde drei auf Claire Liu (USA) oder Maddison Inglis (AUS) trifft, ist die letzte deutsche Starterin in der Qualifikation. Eva Lys, Tatjana Maria, Laura Siegemund und Ella Seidel stehen in Melbourne direkt im Hauptfeld.

Hier das Quali-Draw der Frauen