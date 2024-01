Australian Open: Der letzte Auftritt von Milos Raonic?

Milos Raonic ist im Draw bei den Australian Open vertreten. Gegen Alex de Minaur könnte die Herausforderung in der ersten Runde kaum größer sein. Ist es vielleicht der letzte Auftritt?

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 13.01.2024, 12:33 Uhr

© Getty Images Milos Ranic spielte im Vorfeld der Australian Open ein Showmatch gegen Francis Tiafoe.

Es war im Jahr 2023 schwierig aus Milos Raonic so richtig schlau zu werden. Nach langer Verletzungspause gab es zur Rasensaison das Widersehen mit dem Kanadier auf der Tour. In Wimbledon gewann Raonic dann auch seine erste Runde gegen Dennis Novak, um kurz darauf bei den heimischen Canadian Open sogar Frances Tiafoe zu schlagen. Anschließend folgte noch eine Erstrundenniederlage gegen Stefanos Tsitsipas bei den US Open und die Saison auf der Tour war bereits wieder beendet. Im November folgte ein überraschender Einsatz beim Davis Cup, wodurch der 33-Jährige aber nicht mehr zu den omnipräsenten Spielern des abgelaufenen Jahres zählte.

Bereits Mitte Dezember sagte Raonic seine Teilnahme beim Turnier in Hongkong ab, eine Absage der Teilnahme bei den Australian Open schien eine Frage von Tagen zu sein, folgen sollte sie jedoch nicht. Stattdessen steht nach der Auslosung fest, dass die ehemalige Nummer drei des ATP-Rankings gegen Alex de Minaur in der ersten Runde den Court in Melborune betreten wird. Sicherlich wird der Australier als klarer Favorit in das Match gehen, stieß de Minaur doch erst vor wenigen Tagen zum ersten Mal in die Top10 vor.

Milos Raonic gibt Rätsel auf

Und Raonic? Niemand weiß aktuell so wirklich, wo die Reise für den achtmaligen Sieger auf der ATP Tour hingehen wird. Vielleicht nicht einmal Raonic selbst, der mit einem Protected Ranking den Sprung in das Hauptfeld von Melbourne geschafft hat. Eventuell verwendet Milos Raonic die weiteren Protected Rankings, um bei den großen Turnieren in den Hauptfelden mitspielen zu können. Diese Turnierplanung würde jedoch einen Abschied vom Profitennis erahnen lassen.

Vielleicht ist auch schon nach den Australian Open Schluss. Eine Äußerung dazu gab es von Milos Raonic nicht, jedoch wirkt die Teilnahme bei Turnieren aktuell so sprunghaft, dass eine plötzliche Nachricht über das Karriereende niemanden überraschen würde.

