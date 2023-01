Australian Open: Die Highlights - eine Sportshow der Superlative

Wir präsentieren Euch die Highlights der Australian Open 2023 in einer eigens erstellten Bildergalerie.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 29.01.2023, 16:23 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic hatte Mühe nach dem Finalerfolg seine Emotionen in Zaum zu halten

Die Australian Open 2023 sind zu Ende - und was das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres für ein riesiges Spektakel war. Über zwei Wochen wurde eine hochemotionale und qualitativ hochwertige Tennis-Show geboten. Überraschungen waren ebenso zu beobachten, wie erneut untermauerte Machtdemonstrationen. Wir lassen die Höhepunkte des "Happy Slams" in Down Under mit einer Bildergalerie noch einmal Revue passieren. Viel Vergnügen.

© Getty Images Novak Djokovic wurde bei seiner Rückkehr nach Melbourne ausgesprochen freundlich aufgenommen. Trotz einiger Unruhe während der zweiwöchigen Veranstaltung ist das Comeback des Serben als geglückt zu bezeichnen. © Getty Images Große Enttäuschung für Rafael Nadal: Der Titelverteidiger musste in der zweiten Runde gegen den US-Amerikaner Mackenzie McDonald augrund einer Verletzung an der Hüfte aufgeben. © Getty Images Emotionaler Abschied: Sam Stosur beendete nach ihrer Erstrunden-Niederlage im Damen-Doppel endgültig ihre Profikarriere. Die Dame aus Brisbane brachte es auf insgesamt acht Grand-Slam-Erfolge (1x Einzel, 4x Doppel, 3x Mixed) © Getty Images Andy Murray zeigte in den ersten Runden beeindruckend seine Kämpferqualitäten. Der Schotte besiegte sowohl Matteo Berrettini als auch Thanasi Kokkinakis in epochalen Fünf-Satz-Schlachten, bevor in Runde drei das Aus gegen Roberto Bautista Agut kam. © Getty Images Für die Spieler:innen aus der DACH-Region waren die Australian Open 2023 eine Enttäuschung. Lediglich Laura Siegemund erreichte als einzige deutschsprachige Spielerin die dritte Runde. © Getty Images Bei den Herren war Ben Shelton die große Turnierüberraschung. Der 20-jährige US-Boy konnte bis ins Viertelfinale vordringen und verlor dort gegen Landsmann Tommy Paul in vier Durchgängen. © Getty Images Bei den Damen wusste die Polin Magda Linette zu überzeugen. Erst im Halbfinale war für die Weltranglisten-45. gegen die spätere Championesse Aryana Sabalenka Schluss. © Getty Images Weit über 900.000 Zuschauer wohnten in den zwei Wochen dem Spektakel im Melbourne Park bei. Es ist wohl nur noch eine Frage der Zeit bis die Millionen-Marke geknackt wird. © Getty Images Noch einen Abschied vom Profitennis gab es im Mixed zu verzeichnen. Mit dem verlorenen Endspiel an der Seite von Rohan Bopanna spielte Sania Mirza ihr letztes Karriere-Match. Im Finale verlor das indische Paar gegen Stefani/Matos (Brasilien). © Getty Images Ein hochklassiges Damen-Endspiel sah Aryana Sabalenka als verdiente Siegerin. Die Belarussin setzte sich gegen die Kasachin Elena Rybakina mit 4:6, 6:3, 6:4 durch. © Getty Images Ebenfalls am zweiten Turnier-Samstag legten die Wildcard-Lokalmatadore Rinky Hijikata und Jason Kubler eine Überraschung hin: Das australische Duo gewann die Doppel-Konkurrenz mit einem Zweisatz-Erfolg über Hugo Nys (Monaco) und Jan Zielinski (Polen). © Getty Images Vor dem Damen-Doppel-Finale posierte Aryna Sabalenka mit ihrer ersten Grand-Slam-Trophäe. Die 24-Jährige sprach dabei vom schönsten Morgen ihres Lebens. © Getty Images Die Tschechinnen Barbora Krejcikova und Katerina Siniakova spielen im Damen-Doppel weiter groß auf und holten mit einem Final-Erfolg über die Japanerinnen Shuko Aoyama und Ena Shibahara ihren siebenten gemeinsamen Major-Erfolg. © Getty Images So einen emotionalen Novak Djokovic hat man möglicherweise noch nie gesehen. Nach dem Dreisatz-Erfolg über Stefanos Tsitsipas im Finale stürmte der Serbe zu seiner Box und schrie sich mit Inbrunst die Seele aus dem Leib. © Getty Images Mit dem zehnten Australian-Open-Titel und seinem gesamt 22. Major-Erfolg zog der 35-Jährige mit dem Spanier Rafael Nadal gleich. Für Stefanos Tsitsipas heißt es weiter warten auf den ersten Grand-Slam-Triumph.