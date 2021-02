Australian Open: Diese Meilensteine könnte Naomi Osaka erreichen

Naomi Osaka geht als Favoritin in das Finale der Australian Open 2021 gegen Jennifer Brady (live ab 09:30 Uhr bei ServusTV, Eurosport und in unserem Liveticker). Die Japanerin könnte ein bisschen Tennisgeschichte schreiben.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 20.02.2021, 07:07 Uhr

© Getty Images Naomi Osaka geht als Favoritin in das Finale der Frauen

Naomi Osaka hat zuletzt vor etwas mehr als einem Jahr ein Tennismatch verloren: im Fed Cup in Spanien auf Asche. Seitdem hat sich die 23-Jährige nur auf Hartplatz versucht. Und jede Partie, zu der sie antrat, auch gewonnen. Kein Wunder, dass Osaka am Samstag gegen Jennifer Brady als Favoritin in das Endspiel des ersten Majors des Jahres geht. Sollte Osaka ihrer Rolle gerecht werden, könnte sie ein paar Meilensteine erreichen.

Sie könnte die erste Frau aus Asien und die zwölfte insgesamt werden, die mehrmals die Australian Open gewinnt.

Osaka würde die erste Frau seit Monica Seles werden, die ihre ersten vier Grand-Slam-Endspiele gewinnt.

Sie würde die vierte aktive Frau werden, die mindestens vier Major-Titel im Einzel geholt hat. Die anderen drei sind Serena Williams (23), Venus Williams (7) und Kim Clijsters (4).

Sie könnte die siebente Spielerin der Open Era werden, die den Titel geholt hat, nachdem sie einen Matchball abgewehrt hat. Osaka gelang dies gegen Garbine Muguruza im Achtelfinale. 2016 hatte Angelique Kerber schon in Runde eins gegen Misaki Doi einen Matchball pariert. Und danach ihren ersten Sieg bei einem Grand-Slam-Turnier gefeiert.

