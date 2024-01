Australian Open: Djokovic begeistert von Erstrunden-Gegner Prizmic

Nach dem spannenden Erstrunden-Match von Novak Djokovic gegen Dino Prizmic findet der Weltranglistenerste nur positive Worte für seinen jungen Gegner. Und Prizmic spielte auch, wie er nach dem Match sagte, das beste Spiel seines Lebens.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 14.01.2024, 19:48 Uhr

Es war definitiv kein leichter Durchmarsch für den Djoker, doch letzendlich konnte sich der Weltranglistenerste in vier Sätzen und nach vier Stunden gegen den 18-jährigen durchsetzten. Nach dem Match findet Djokovic nur aufbauende und positive Worte für Prizmic, die der Kroate sehr zu schätzen weiß. Der Djoker erklärte sogar, dass Prizmic ihn sehr an sich selbst in jungen Jahren erinneren würde und in seiner Karriere noch Großes erreichen wird.

"Ich habe gehört, dass er mir gerne zugeschaut hat, als er noch klein war. Ich meine, er hat eine unglaubliche Verteidigung, vor allem auf der Rückhandseite. Ein sehr vielseitiges Spiel", führte der Djoker weiter aus."Natürlich kann er jeden Schlag im Spiel verbessern. Für einen 18-Jährigen bin ich wohl am meisten von seiner körperlichen Verfassung beeindruckt."

"Novak hat mir viele Komplimente gemacht, was für mich eine große Sache ist, und ich schätze das sehr. Seine netten Worte sind eine große Genugtuung für mich. Das Stadion war voll, die Leute waren begeistert, ich wollte einfach mein Können bestmöglich präsentieren", sagte Prizmic nach dem Match.

Prizmic über Djokovic:"Jetzt will ich, dass er den Titel gewinnt"

Prizmic kann mit sich auch mehr als zufrieden sein, nicht viele schaffen es den Djoker schon in der ersten Runde so zu fordern. "Das beste Spiel meiner Karriere bisher, aber ich muss noch vieles verbessern, ich will jeden Tag besser werden. Ich habe gerade erst angefangen, auf einem ernsthafteren Niveau zu spielen, ich hoffe, ich bleibe so motiviert wie bisher", wie Prizmic weiter ausführte.

Der Kroate hat nun ebenfalls einen klaren Favoriten für die Australian Open, nämlich Novak Djokovic. "Ich habe mir einen Kampf mit Novak geliefert und gesehen, wo ich im Moment stehe - ich wollte ihm das Leben schwer machen, aber jetzt will ich, dass er den Titel gewinnt."

Weltranglisten 17. Tiafoe sichert sich Platz in der zweiten Runde

Ebenfalls einen Sieg verbuchen konnte der US-Amerikaner Frances Tiafoe und tat es somit seinem US-Amerikanischen Kollegen Taylor Fritz gleich. Allerdings konnte sich Tiafoe schon nach vier, statt fünf Sätzen, gegen den Kroaten Borna Coric durchsetzten. Nach einem spannenden Spiel siegte Tiafoe mit 6:3, 7:6 (9:7), 2:6 und 6:3. Als nächstes trifft der 25-jährige US-Amerikaner auf Tomas Machac, der den 73. Platz der Weltrangliste belegt.

