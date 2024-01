Australian Open: Djokovic schon seit vier, fünf Tagen etwas angeschlagen

Der absolute Turnier-Favorit Novak Djokovic hatte heute keine leichte erste Runde. Erst nach vier Stunden und vier Sätzen gelang es ihm, den jungen Kroaten Dino Prizmic zu besiegen. Auch ein Grund: Der Serbe ist nicht in Top-Form, wie er nach dem Spiel verriet.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 14.01.2024, 18:54 Uhr

Eigentlich hatte man einen klaren Durchmarsch des Djokers in der ersten Runde erwartet, doch es kam alles anders. Der junge Kroate spielte ein hervorragendes Match und forderte Djokovic ganz schön heraus. Nach vier Stunden konnte sich der Weltranglistenerste dann doch zum Sieger küren. "An einem Punkt dachte ich, ich spiele gegen mich selbst in einem Spiegel" sagte Djokovic über den 18-jährigen Dino Prizmic.

Doch Djokovic hatte nicht einfach nur Schwierigkeiten zu gewinnen, sondern gab in einem Interview nach dem Spiel zu, angeschlagen zu sein. "Ich bin seit vier, fünf Tagen etwas angeschlagen. Das kann man wahrscheinlich an meiner Stimme erkennen. Sehen Sie, es ist, wie es ist. Man muss einfach versuchen, damit umzugehen, es zu überwinden, die Umstände zu akzeptieren und das Beste daraus zu machen."

Djokovic: "Mal sehen, wie ich morgen aufwache, und dann sehen wir weiter"

Nach den United Cups, wo er über eine Verletzung im rechten Arm klagte, und der jetzigen Angeschlagenheit ist es definitiv nicht der leichteste Saisonstart für den Serben. Djokovic konnte bereits 10-Mal die Australian Open gewinnen und ist eigentlich auch dieses Jahr der Favorit. Doch gerade Djokoviv ist definitiv kein Spieler der sich von Rückschlägen einschüchtern lässt, im Gegenteil.

Djokovic wird sich nun auf eine schnelle Erholung mit leichten Trainingseinheiten konzentrieren, damit er für sein nächstes Match bestmöglich vorbereitet ist. "Ich werde morgen mit meinem Team besprechen, ob ich vielleicht das Tennistraining morgen ausfallen lasse. Vielleicht mache ich ein leichtes Workout, Fitnessstudio, Joggen, einige spezifische Übungen, um meinen Körper in Form zu halten. Ich meine, letztes Jahr habe ich zwischen den Spielen nicht wirklich trainiert. Es waren andere Umstände, weil ich verletzt war. Ich denke, dass die zwei Tage jetzt sehr nützlich sind, nachdem ich eine vierstündige Eröffnungsrunde gespielt habe."

Djokovic wird das nächste Mal wieder am Mittwoch aufschlagen. Dort trifft er in der zweiten Runde auf den Gewinner der Partie Alexei Popyri gegen Marc Polmans, der durch eine Wildcard ins Hauptfeld gekommen ist.

