Australian Open: Djokovic zu stark für Paul - zehnter Titel in Griffweite

Novak Djokovic ist noch einen Sieg vom zehnten Titel bei den Australian Open entfernt. Der Serbe gewann sein Halbfinale gegen Tommy Paul ungefährdet mit 7:5, 6:1 und 6:2 und spielt am Sonntag im Endspiel gegen Stefanos Tsitsipas.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 27.01.2023, 12:35 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic steht kurz vor seinem zehnten Titel in Melbourne

Novak Djokovic ist auf seiner Mission zum zehnten Titel bei den Australian Open weiterhin nicht zu stoppen. Zwar musste der Rekordchampion von Melbourne im ersten Akt seines Halbfinales gegen Tommy Paul nach einer frühen Führung doch noch einmal um die Satzführung kämpfen. Am Ende war Djokovic aber nie in Gefahr, gewann mit 7:5, 6:1 und 6:2.

Für Paul ging das beste Grand-Slam-Turnier seiner Karriere enttäuschend zu Ende. In der Weltrangliste wird sich der erstmalige Einzug in die Vorschlussrunde aber sehr positiv auswirken: Denn Paul wird sich um 16 Plätze verbessert, ab Montag als Nummer 19 erstmals in den Top 20 der Charts aufscheinen.

Djokovic klarer Favorit gegen Tsitsipas

Die Vorzeichen für das Endspiel könnte aus Sicht des Serben nicht besser sein: es geht gegen Stefanos Tsitsipas, gegen den Djokovic einen Bilanz von 10:2-Siegen hat. Den letzten Erfolg von Tsitsipas gab es 2019 in Shanghai. Dazu kommt, dass der Grieche bislang noch kein Major für sich entscheiden konnte, Djokovic dagegen hält bei 21 und könnte mit einem Erfolg am Sonntag mit Rafael Nadal gleichziehen. Tsitsipas konnte sein Halbfinale am Freitag gegen Karen Khachanov in vier Sätzen für sich entscheiden.

Im Finale steht aber auch noch etwas anderes auf dem Spiel: Der Gewinner wird nämlich Carlos Alcaraz an der Spitze der ATP-Weltrangliste ablösen. Was für Stefanos Tsitsipas ein Novum wäre. Novak Djokovic hat auf dem Platz an der Sonne schon 373 Wochen verbracht.

