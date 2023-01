Australian Open: Dominic Thiem verliert zum Auftakt gegen Andrey Rublev

Dominic Thiem ist bei den Australian Open bereits in Runde in drei Durchgängen an Andrey Rublevgescheitert.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 17.01.2023, 03:23 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem traf in der ersten Runde der Australian Open 2023 auf den Russen Andrey Rublev

Lediglich drei Sätze dauerte der Gesamtauftritt von Dominic Thiem bei den Australian Open 2023: Der Österreicher musste sich zum Auftakt des Grand-Slam-Turniers in "Down under" dem an fünf gereihten Russen Andrey Rublev nach 2:11 Stunden Spielzeit mit 3:6, 4:6, 2:6 geschlagen geben. Thiem war der einzige rot-weiß-rote Tennisprofi, der in Melbourne bei den Männern im Hauptfeld gestanden war.

