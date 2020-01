Australian Open: Dominic Thiem mit viel Mühe in der dritten Runde

Dominic Thiem ist in seinem Zweitrunden-Spiel bei den Australian Open seiner Favoritenstellung doch noch gerecht geworden: Der Österreicher besiegte Lokalmatador Alex Bolt mit 6:2, 5:7, 6:7 (5), 6:1und 6:2 und trifft am Samstag entweder auf Kevin Anderson oder Taylor Fritz.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 23.01.2020, 08:57 Uhr

© Getty Images Den Ball im Blick - Dominic Thiem

Zu den Privilegien der Spitzenspieler auf der Tennistour gehört es, ihre Matches auf den größten Plätzen austragen zu dürfen. Bei den Australian Open, wo es drei überdachte Courts gibt, bedeutet dies: Planungssicherheit. Und so konnte Dominic Thiem seine Partie gegen Alex Bolt planmäßig als dritte des Tages in der Melbourne Arena beginnen, während die Außenplätze noch nicht spielbereit waren. Zu den Privilegien der Australier wiederum zählt es, ein Grand-Slam-Turnier in der Heimat auszutragen. Und im Zweifel auf die Unterstützung voller Tribünen zählen zu dürfen. Dies wusste Bolt perfekt zu nutzen, zwang den Favoriten über die volle Distanz, ehe Thiem doch noch mit 6:2, 5:7, 6:7 (5), 6:1 und 6:2 gewann.

Das hätte der Österreicher auch billiger haben können: Nach souverän gewonnenem ersten Satz servierte Thiem bei 5:4 im zweiten auf die 2:0-Führung, Bolt schaffte gleich zwei Breaks in Folge, mithin den Satzausgleich. Im dritten Durchgang erspielte sich Thiem beim Stand von 5:5 zwei Breakbälle, hatte beim ersten den Punkt auf dem Schläger - der Vorhandvolley fiel aber zu harmlos aus. Das anschließende Tiebreak holte sich der Lokalmatador, nachdem Thiem zunächst drei Satzbälle abwehren konnte. Nun war Gefahr in Verzug.

Thiem wartet auf Anderson oder Fritz

Durchgang vier ging kurz und schmerzlos an Thiem, der im Vorjahr in Runde zwei gegen Alexei Popyrin aufgeben musste. In der Entscheidung anno 2020 hatte Bolt bei seinen Aufschlagspielen deutlich härter zu kämpfen als sein Gegner. Die logische Folge war ein frühes Break für Thiem zum 2:1, das er bis zum Ende auch nicht mehr aus der Hand gab. Zumal Thiem mit dem nächsten Break zum 4:1 nachlegte - was alle Ambitionen auf einen Heimsieg endgültig zunichte machte. Nach 3:22 Stunden verwertete Thiem seinen ersten Matchball.

Auf seinen Drittrunden-Gegner muss der 26-jährige Weltranglisten-Fünfte noch warten: Kevin Anderson konnte einst die Privilegien eines Spitzenspielers genießen, nach einer langen Verletzungspause muss sich der Südafrikaner allerdings erst wieder in die Riege jener Spieler vorkämpfen, die auf den großen Courts angesetzt werden. Andersons Match gegen den US-Amerikaner Taylor Fritz begann den Umständen geschuldet deutlich nach der Thiem-Partie.

