Australian Open: Draper bricht australische Herzen, Paul schlägt Nishikori

Jack Draper hat Thanasi Kokkinakis am Mittwoch auf dramatische Art und Weise aus den Australian Open geworfen. Des Weiteren durften spät am vierten Spieltag Tommy Paul und Alejandro Davidovich Fokina über den Einzug in die dritte Runde jubeln.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 15.01.2025, 15:11 Uhr

© Getty Images Jack Draper gewann in fünf Sätzen

In einem der bislang dramatischsten Matches der diesjährigen Australian Open hat Jack Draper seinem Kontrahenten Thanasi Kokkinakis und den australischen Fans eine äußerst schmerzhafte Niederlage zugefügt. Der Brite gewann die Zweitrundenpartie in der prächtig besuchten John Cain Arena nach 4:35 Stunden Spielzeit mit 6:7 (3), 6:3, 3:6, 7:5 und 6:3.

Obwohl Kokkinakis über weite Strecken der Partie körperlich sichtlich zu kämpfen hatte, schlug er im vierten Satz beim Stand von 5:4 bereits zum Matchgewinn auf. Der an Position 15 gesetzte Draper konnte seinen Kopf aber gerade noch aus der Schlinge ziehen und jubelte in Melbourne damit bereits über seinen zweiten Fünfsatzerfolg. In der dritten Runde bekommt er es in Aleksandar Vukic mit einem weiteren Lokalmatador zu tun.

Davidovich Fokina macht 0:2-Satzrückstand wett

Eine Runde weiter ist auch Tommy Paul, der seine komplizierte Zweitrundenbegegnung gegen Kei Nishikori mit 6:7 (1), 6:0, 6:3 und 6:1 gewann. Der US-Amerikaner trifft nun auf den Spanier Roberto Carballes Baena, der sich gegen James Duckworth aus Australien in drei Sätzen behauptete.

Einen wahren Late-Night-Thriller lieferten sich unterdessen Felix Auger-Aliassime und Alejandro Davidovich Fokina. Letztlich konnte der Spanier die Partie, die im ersten Satz aufgrund zu großen Lärms auf einem Nebenplatz von Court 7 auf Court 8 verlegt werden musste, mit 6:7 (7), 6:7 (5), 6:4, 6:1 und 6:3 für sich entscheiden.

