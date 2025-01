Australian Open: Mensik nimmt Ruud raus, Korda unterliegt Vukic

Der erst 19-jährige Jakub Mensik hat am Mittwoch mit dem Sieg über Casper Ruud für die nächste Überraschung bei den Australian Open gesorgt. Ein unerwartetes Aus setzte es auch für Sebastian Korda.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 15.01.2025, 12:12 Uhr

© Getty Images Jakub Mensik siegte gegen Casper Ruud

Nur einen Tag nach der sensationellen Vorstellung von Joao Fonseca hat mit Jakub Mensik der nächste Youngster auf Grand-Slam-Ebene für Furore gesorgt. Der 19-jährige Tscheche setzte sich in der zweiten Runde gegen den Weltranglistensechsten Casper Ruud mit 6:2, 3:6, 6:1 und 6:4 durch.

Mensik zeigte in der Margaret Court Arena eine bärenstarke Leistung und wusste Ruud mit seinen krachenden Grundschlägen häufig unter Druck zu setzen. In der dritten Runde wird es der Weltranglisten-48. mit Felix Auger-Aliassime oder Alejandro Davidovich Fokina zu tun bekommen.

Korda verliert in fünf Sätzen

Für eine weitere Überraschung sorgte indes Aleksandar Vukic. Der Australier gewann gegen Sebastian Korda mit 6:4, 3:6, 2:6, 6:3 und 7:5 und trifft nun auf Jack Draper oder Landsmann Thanasi Kokkinakis.

Beendet ist die Reise bei den Australian Open hingegen für Hady Habib. Der 26-Jährige, der in Melbourne den allerersten Grand-Slam-Sieg eines Libanesen eingefahren hatte, unterlag Ugo Humbert klar in drei Sätzen. In der dritten Runde kommt es nun zum rein französischen Duell mit Arthur Fils.

