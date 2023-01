Australian Open: Eintritt auch für Trainingsmatches

Wer sich in der Qualifikations-Woche schon auf dem Gelände der Australian Open aufhält, sollte ein paar australische Dollar eingesteckt haben. Denn einige Trainingsmatches kann man nur sehen, wenn man extra bezahlt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 09.01.2023, 08:16 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic wird gleich zwei Mal für kleines Geld beim Training zu sehen sein

Wenn es darum geht, neue Einnahmequellen zu finden, dann erweist sich Craig Tiley, der Chef von Tennis Australia in der Regel als besonders findig. Natürlich nie aus Eigennutz, sondern stets einer höheren Sache dienend. Wenn nun also einige Trainingsmatches vor Beginn der Australian Open eintrittspflichtig sind, dann kommen die Einkünfte der Stiftung des Australischen Tennisverbandes zugute.

Die Ticketpreise können dabei übrigens variieren: Das Premium-Matchup wird es am Freitagabend lokaler Zeit in der Rod Laver Arena geben. Dort treffen sich Novak Djokovic und Nick Kyrgios in der Rod Laver Arena, mit 20 Australischen Dollar ist man dabei.

Djokovic gleich zweimal auf dem Spielplan

Turnierfavorit Djokovic gibt es allerdings auch billiger zu sehen: Schon am Mittwoch nämlich, wenn sich der Rekordchampion mit Daniil Medvedev in einer Wiederauflage des Endspiels von 2021 zum Üben trifft. Zu diesem Anlass werden für Erwachsene zehn, für Kinder fünf Dollar fällig.

Ebenfalls auf dem Programm: Eine Session von Dominic Thiem und Alexander Zverev, ein Auftritt von Stan Wawrinka mit einem noch unbekannten Spielgefährten, Titelverteidiger Rafael Nadal wird mit Hubert Hurkacz ein paar Punkte ausspielen. Auf Seiten der Frauen treffen sich Jessica Pegula, frisch gebackene United-Cup-Siegerin, und Doppel-Partnerin Cori Gauff, die eben erst in Auckland ihren dritten Einzel-Titel auf der WTA-Tour geholt hat.