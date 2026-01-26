Australian Open: Elena Rybakina mit nächstem glatten Sieg

Geht da was für Elena Rybakina in Melbourne? Auch ihr Achtelfinale gegen Elise Mertens gewann die Wimbledonsiegerin aus 2022 eindrucksvoll.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 26.01.2026, 08:20 Uhr

© Getty Images Elena Rybakina

6:1, 6:3 hieß es hier für die Kasachin. Rybakina war dabei bereits mit 5:0 im ersten Satz davongerast, bis Mertens endlich ihren ersten Spielgewinn feierte. Zu stark der Aufschlag, zu stark die Vorhand von Rybakina, der Nummer 5 der Welt.

Rybakina bestätigt damit saisonübergreifend ihre tolle Form: Sie hatte zum Ende des vergangenen Jahres die WTA Finals gewonnen, mit einem Finalsieg über Aryna Sabalenka. Nur in Brisbane zum Saisonauftakt war schon im Viertelfinale Schluss. In Melbourne ist Rybakina noch ohne Satzverlust.

Und jetzt? Geht's womöglich gegen Iga Swiatek. Und gegen die hat sie zuletzt gewonnen.