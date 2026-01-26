Australian Open: Tag- oder Nachtmatch? Iga Swiatek verliert gegen Channel 9

Wie viel Macht hat eine Spielerin oder ein Spieler über die Spielansetzungen? Iga Swiatek musste zumindest diesmal klein beigeben.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 26.01.2026, 07:34 Uhr

Grundsätzlich gilt natürlich: Je höher man platziert ist, umso mehr Wünsche darf man abgeben - in der berechtigen Hoffnung, dass diese auch erfüllt werden. Und die Vorlieben der Tennisprofis sind unterschiedlich. Manche wollen direkt um 11 Uhr ran, um Wartezeiten zu vermeiden. Morgenmuffel kommen erst nachmittags in Schwung. Wieder andere lieben die Atmosphäre der Night Matches.

Iga Swiatek tut das offenbar nicht. Sie habe darum gebeten, das Achtelfinalmatch gegen Maddison Inglis am Tag auszutragen, so erzählte es Jim Courier. “Das Meeting zur Ansetzung ging außerordentlich lang. Es war ein riesiger Kampf”, verriet der ehemalige Weltranglisten-Erste (was auch erklärt, warum die Ansetzungen für den Montag recht spät veröffentlicht wurden). Das australische Network Channel 9, für das auch Courier tätig ist, habe jedoch unbedingt eine Australierin zur Prime Time zeigen wollen. “Dafür zahlen sie das große Geld.”

“Letztendlich alles ein Geschäft”

Am Ende der hitzigen Diskussionen behielt Channel 9 die Oberhand. “Das sind so die Geschichten, die im Hintergrund bei einem solchen Turnier ablaufen”, so Courier.

Warum Swiatek unbegingt am Tag habe spielen wollen, war für Courier nicht erkenntbar. Zumal in der Endphase des Turniers hauptsächlich Night Matches anstünden, ab den Halbfinals der Damen ausschließlich. (Wir vermuten: Swiateks Spiel mit dem Heavy Spin kommt bei heißeren Bedingungen eher zum Tragen.)

Am Ende entscheidet also das Geld? “Das sollte es auch”, so Lindsay Davenport. “Jeder Spieler hat eine Meinung. Aber letztendlich ist alles ein Geschäft.”

Und, so Courier, ein Match um 11 Uhr Ortszeit sei ungut für Europa (hier wäre es 1 Uhr nachts), konkret also auch für Swiateks polnische Fans. Nun ist Swiatek für 19 Uhr Ortszeit angesetzt, also 9 Uhr am Morgen in Polen. “Das macht viel mehr Sinn."