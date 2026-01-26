Australian Open: Lorenzo Musetti eindrucksvoll weiter - jetzt gegen Djokovic

Lorenzo Musetti steht erstmals im Viertelfinale der Australian Open: Der Weltranglisten-Fünfte schlug Taylor Fritz in drei Sätzen. Nächster Gegner: Novak Djokovic.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 26.01.2026, 06:40 Uhr

Musetti gewann mit 6:2, 7:5, 6:4 und zeigte dabei eine fantastische Leistung - auch wenn Taylor Fritz mit Knieproblemen ins Turnier gegangen war und im vorherigen Spiel Probleme im Hüftbereich zu haben schien.

Musetti aber irritierte das nicht. Er ließ im gesamten Match kein einziges Break zu, vor allem in Durchgang drei war für Fritz nichts zu holen. Und als es beim 4:3 doch noch mal eng wurde, beantwortete Musetti die Hoffnungen von Fritz mit einem Ass. Überhaupt brachte er 68 Prozent seiner ersten Aufschläge ins Feld und holte hiernach zu 84 Prozent den Punkt - stark!

Musetti gegen Novak Djokovic - und eine schlechte Bilanz

Nun geht es gegen Novak Djokovic, der heute spielfrei hat: Gegner Jakub Mensik zog bereits am Sonntag aufgrund einer Bauchmuskelverletzung raus.

Im direkten Vergleich mit Musetti führt der Djoker mit 9:1. Zuletzt standen die beiden sich beim ATP-Turnier in Athen im Finale gegenüber. Dort gewann Djokovic in engen drei Sätzen.

Musetti hat in Melbourne allerdings nicht nur Tennis im Kopf. Zwei seiner Teammitglieder hatten aus persönlichen Gründen vorzeitig abreisen müssen. “Ich spiele auch für sie”, sagte Musetti.