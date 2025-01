Australian Open: Erst Garcia, dann Muchova, jetzt Bencic - Naomi Osaka lebt das Retro-Leben

Naomi Osaka trifft morgen in Runde drei der Australian Open auf Belinda Bencic. Es ist bereits die dritte renommierte Spielerin, mit der es Osaka zu tun bekommt.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 16.01.2025, 16:11 Uhr

Es gibt nicht viele Spielerinnen, die ihr Herz so auf der Zunge tragen wie Naomi Osaka. Selbst wenn die Japanerin als „soft spoken“ gilt, was sich allerdings nur auf die Lautstärke ihrer Äußerungen betrifft. Und so quittierte Osaka ihren Zweit-Runden-Erfolg gegen Karolina Muchova bei den Australian Open 2025 mit der launige Bemerkung, dass sie sich nun an der Tschechin gerächt hätte. Di habe sie nämlich im besten Outfit, das sie je getragen habe, geschlagen: im vergangenen Herbst bei den US Open.

Wir erinnern uns: Damals lief Osaka mit einer riesigen Schleife am Rücken ein, spielte auch schon wieder sehr ordentlich - aber nicht gut genug für Muchova, die möglicherweise die beste aktive Spielerin ist, die noch nie ein Grand-Slam-Turnier gewonnen hat. Was allerdings auch die nächste Gegnerin von Naomi Osaka in Melbourne für sich in Anspruch nehmen könnte: Belinda Bencic.

Gauff als potenzielle nächste Gegnerin

Die Schweizerin hat wie Osaka eine Babypause hinter sich, allerdings mit einem Jahr Verzögerung. Die ersten Schritte zurück ins professionelle Tennis hat Bencic im vergangenen Herbst in Hamburg unternommen, nun ist sie wieder voll konkurrenzfähig. Was sich vor allem beim Erstrunden-Erfolg gegen Jelena Ostapenko gezeigt hat. Für Osaka heißt das Treffen mit Belinda Bencic auch: Es kommt bereits die dritte renommierte Spielerin auf sie zu. Denn zum Auftakt musste Osaka ja gegen Caroline Garcia ran. An der sie sich auch für eine Niederlage revanchierte.

Im Head-to-Head hat übrigens Bencic nach fünf Partien die Nase mit 3:2-Siegen vorne. Die letzte Begegnung in Miami 2022 hatte Osaka für sich entscheiden können.

Zur Disposition steht ein echter Schlager. Denn im Achtelfinale könnte mit Coco Gauff die wohl erste Herausforderin von Aryna Sabalenka warten. Die US-Amerikanerin muss zunächst aber gegen Leylah Fernandez gewinnen.

