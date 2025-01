Australian Open: Eva Lys muss erneut den Rückflug aus Melbourne verschieben

Der Traumlauf hat lediglich einen Haken: Eva Lys muss nach ihrem Achtelfinaleinzug bei den Australian Open einmal mehr ihren Rückflug umbuchen.

von Harald Buchheister

zuletzt bearbeitet: 18.01.2025, 08:40 Uhr

© Getty Images Eva Lys lebt ihren Traum

Mit einem beherzten Auftritt hat sich Eva Lys, seit Neuestem auch “Lucky Lys”, gegen die Rumänin Jacqueline Christians in drei Sätzen mit 4:6, 6:3, 6:3 auf Court 3 durchgesetzt und sich ins Achtelfinale gespielt. Da der Trainer-Papa wegen der Quali-Niederlage schon wieder abgereist war, wird sie in Melbourne von Torben Beltz im Team betreut, eigentlich in neuer Funktion als DTB-Damenbundestrainer bei den Australian Open unterwegs. Laut Lys hat sie aber nichts an den Routinen geändert. Ihr Vater und Beltz kennen sich auch schon ewige Zeit und sind fast täglich im Austausch.

Die Grand-Slam-Winner-Aura von Beltz tut ihrem Spiel in jedem Fall gut.

Ein weiterer Faktor sei die "fröhliche Familiendynamik“, mit der sie viel Glück habe. Eva herzte nach dem Sieg auch als erstes ihre kleine Schwester und dann die Mama.

Direkt nach dem Sieg sprach Beltz von einem “tollen Match auf hohem Niveau“, in dem ihm imponiert habe, wie Eva nie aufgegeben hat. Für das Achtelfinale wird sie ”bestimmt weiter Gas geben, weil alles drin ist“. Nach dem souveränen Auftritt der nächsten Gegnerin von Eva Lys sind das selbstbewusste Trainerworte. Denn es geht am Montag gegen keine Geringere als Iga Swiatek, die Emma Raducanu 6:1 und 6:0 abserviert hat.

Neuland für Lys

Nun also zum ersten Mal Top 100, erstes Achtelfinale (als erster weiblicher Lucky Loser bei den Australian Open in Melbourne), vielleicht auch die erste Night Session in der ganz großen Arena. Ganz schön viel erste Momente. Das muss sie erst mal sacken lassen und warten, bis es "einklickt“. Jetzt muss sie also nach der PK schon wieder den Flug umbuchen und dann nach und nach weitere Planungen an die neue Situation anpassen. Auch und ob sie sich nochmal den harten Hamburger Winter zumutet, der ihrem Körper definitiv nicht gut tut, steht noch in den Sternen.

Zunächst heißt es für kommenden Montag getreu dem Motto von heute: “Ich geh raus auf den Platz, will Spaß haben, kämpfen und den Kopf möglichst abschalten.”

