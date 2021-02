Australian Open Finale live: Naomi Osaka vs. Jennifer Brady im TV, Livestream und Liveticker

Naomi Osaka und Jennifer Brady bstreiten das Endspiel bei den Australian Open 2021. Das Match gibt es am Samstag ab 09:30 Uhr live im TV und Livestream bei ServusTV (in Österreich), Eurosport und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 19.02.2021, 11:50 Uhr

© Getty Images Jennifer Brady fordert am Samstag Naomi Osaka

Osaka und Brady haben sich zuletzt im Halbfinale der US Open 2020 gegenüber gestanden, damals gewann die Japanerin nicht nur das Match, sondern im Anschluss mit dem Erfolg gegen Victoria Azarenka auch gleich ihren dritten Grand-Slam-Titel. Osaka hat noch kein Endspiel bei einem Major verloren, Brady gibt am Samstag ihre Premiere.

In der Vorschlussrunde hatte die US-Amerikanerin mit Karolina Muchova drei Sätze lang zu kämpfen, Osaka besiegte Serena Williams in zwei Sätzen.

Osaka vs. Brady - wo es einen Livestream gibt

Das Match zwischen Naomi Osaka und Jennifer Brady gibt es am Samstag ab 09:30 Uhr live im TV und Livestream bei ServusTV (in Österreich) und bei Eurosport.

