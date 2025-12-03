Australian Open: Titelverteidigerin Madison Keys mit einem Rekord der Nervenstärke

Madison Keys reist zu Beginn des Jahres 2026 als Titelverteidigerin zum ersten Grand Slam nach Melbourne. Beiden Australian Open ist der Druck daher groß, doch in diesem Jahr zeigte Keys eine besondere Nervenstärke bei ihrem Titellauf.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 03.12.2025, 14:36 Uhr

© Getty Images Madison Keys feierte mit dem Gewinn der Australian Open in diesem Jahr ihren größten Erfolg.

Madison Keys begann das Jahr 2025 mit dem größten Titel ihrer Karriere. Mit dem Sieg in Endspiel gegen Aryna Sabalenka feierte die 30-Jährige ihren erste Grand-Slam-Titel und rückte in die exklusive Riege der Major-Champions auf. Der Lohn von harter Arbeit, die Keys seit vielen Jahren in die Wettbewerbsfähigkeit auf der WTA Tour steckte.

Dabei stellte Madison Keys bei ihrem Erfolgslauf in Melbourne sogar einen Rekord auf. Dieser steht in erster Linie für die besondere Nervenstärke der US-Amerikanerin. Denn mit 87 verlorenen Spielen über die sieben gespielten Matches krönte sich Keys zur Grand-Slam-Siegerin mit den meisten abgegeben Spielen in der Open Ära.

2000 Punkte zu verteidigen

Madison Keys daher als schwächste oder gar schlechteste Grand-Slam-Siegerin zu bezeichnen dürfte dennoch höchst unfair sein. Denn nicht nur im Endspiel gegen die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka zeigte Keys eine erstklassige Leistung, die im verdienten Titelgewinn mündete.

Das kommende Jahr startet für die Weltranglistensiebte nun mit einer besonderen Herausforderung. Durch die Titelverteidigung hat Madison Keys 2000 Punkte beim ersten Grand Slam des Jahres zu verteidigen. Ein frühes Aus würde den Fall aus den Top Ten bedeuten. Auf ihre Nervenstärke kann sich Keys ganz sicher wieder bauen.