Australian Open 2026: 1 Point Slam - Gegen Carlos Alcaraz um 1 Million Dollar!

"Ein Punkt. Eine Chance. Der Gewinner kriegt alles." So kündigen die Australian Open den Million Dollar 1 Point Slam an - für Amateure gegen Profis. Unter anderem ist Carlos Alcaraz dabei.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 07.10.2025, 20:17 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz

Es klingt spektakulär: Ein Turnier, in dem man pro Match nur einen Punkt spielen muss. Und den: am besten gewinnen. Dann steht man in der nächsten Runde. Bei den Australian Open 2025 wurde dieses Konzept bereits im Vorfeld des Hauptturniers durchgeführt, mit Erfolg. So geht es 2026 in die nächste Auflage.

Und die Sache ist nichts nur für Freizeitspieler. 10 Amateurspieler haben die Chance - gegen 22 Profis. In diesem Jahr waren unter anderem Andrey Rublev, Hubert Hurkacs, Priscilla Hon und Ex-Majorsiegern Iva Majoli dabei.

Wer in 2026 aufschlägt? Noch nicht komplett bekannt. Ein Teilnehmer aber schon: „Ich kann heute bekannt geben, dass die Nummer 1 der Welt, Carlos Alcaraz, die Profispieler-Aufstellung beim Million Dollar 1 Point Slam anführen wird – einer spannenden neuen Initiative, bei der ein Punkt 1 Million Dollar einbringen kann“, erklärte Australian-Open-Turnierboss Craig Tiley am Dienstag in einer Pressemeldung.

“Schere, Stein, Papier” ums Aufschlagrecht

Freizeitspieler können sich hierbei in australischen Tennisclubs für das Event qualifizieren. In der Quali-Woche, die neuerdings “Opening Week” gelabelt wird, findet dann der “Million Dollar 1 Point Slam” statt.

In diesem Jahr hatte das Turnier der australische Profi Omar Jasika gewonnen, im Finale gegen Profikollegin Priscilla Hon. Die hatte wiederum im Verlaufe des Kurz-Turniers Andrey Rublev besiegt (Rublev hatte dabei einen Aufschlagfehler serviert).

Ebenfalls ungewöhnlich: Ums Aufschlagrecht spielt man nicht mit einem Münzwurf, sondern mit “Schere, Stein, Papier”.

Der Gewinner des Finals reist dann mit 1 Million Australischen Dollar ab.