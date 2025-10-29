tennisnet.com ATP › Grand Slam › Australian Open

Gewinnspiel! waterdrop® bringt Dich zum Finale der Australian Open 2026!

Die Australian Open werden auch 2026 das erste große Highlight im Tennisjahr sein. Und mit etwas Glück bringt waterdrop® Euch zum Endspiel der Männer nach Melbourne.

zuletzt bearbeitet: 29.10.2025, 12:50 Uhr

waterdrop ist der offizielle Hydrationspartner der Australian Open
© waterdrop
Die Australian Open sind womöglich das anstrengendste Grand-Slam-Turnier überhaupt. Der australische Sommer kann brutal sein, die Anforderungen an die Tennisprofis enorm. Auch was die Zufuhr von Flüssigkeit anbelangt. Seit 2024 gibt es mit waterdrop® in dieser Hinsicht ein Unternehmen, das weltweit Maßstäbe setzt. Auch und vor allem in puncto Nachhaltigkeit auf der ATP-Tour.

Und als Hydrations-Partner der Australian Open schickt Euch waterdrop® mit etwas Glück nach Melbourne - und das zum Finale! Bei der jüngsten Ausgabe standen sich ja Jannik Sinner und Alexander Zverev gegenüber, aber ab Mitte Januar werden die Karten wieder neu gemischt. Und vielleicht mischt ja auch waterdrop®-Botschafter Taylor Fritz bei der Titelvergabe mit.

Jannik Sinner kommt als Titelveretidiger zu den Australian Open 2026
© Getty Images

Was gibt es konkret zu gewinnen?

Hauptpreis: 

 Bonuspreise: 

Die waterdrop®-Kollektion für die Australian Open 2026
© waterdrop®

Wie kann ich teilnehmen?

1.  @waterdrop auf Instagram folgen
 2.  Gewinnspiel-Post liken
 3.  Kommentar hinterlassen und Begleitperson taggen (jeder Kommentar = 1 Teilnahme)
 4.  Optional: Post in der Story teilen und @waterdrop taggen für eine zusätzliche Gewinnchance

Das Gewinnspiel läuft bis zum 15. November, 15 Uhr MEZ. Die Gewinner:innen werden direkt per DM auf Instagram kontaktiert.

Also: Mitmachen und gewinnen! Die Australian Open 2026 warten auf Euch!

© waterdrop®

