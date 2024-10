Der nächste Meilenstein für waterdrop: Offizieller Partner der Australian Open

Das österreichische Scale-up waterdrop® gibt eine mehrjährige Partnerschaft mit den Australian Open bekannt. Als Official Bottle Partner versorgt das Hydration-Unternehmen die Spieler:innen, deren Teams sowie die Mitarbeiter:innen des Grand Slam-Turniers, mit wiederverwendbaren Edelstahlflaschen – ein bedeutender Schritt in eine nachhaltigere Zukunft.

von PM/red

zuletzt bearbeitet: 07.10.2024, 20:24 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic ist Teilhaber und Botschafter von waterdrop

Im Januar heißt es in der Sportwelt wieder “All Eyes on Melbourne”, denn die Australian Open eröffnen das Tennisjahr als erstes der vier Grand-Slam-Turniere. Mit dabei ist auch wieder der österreichische Microdrink- und Drinktech-Hersteller waterdrop®, diesmal als Official Bottle Partner. waterdrop® wird nicht nur den gesamten Spieler- und Organisationsbereich mit Trinkflaschen versorgen, sondern auch vor Ort präsent sein. Fans können ihre gekauften Flaschen personalisieren und die neuesten Microdrink Sorten probieren. Besonderes Highlight werden die von waterdrop® organisierten Meet & Greets mit den Spieler:innen sein.

Vom 12. bis zum 26. Januar 2025 bieten die Australian Open aber nicht nur eine Bühne für sportliche Spitzenleistungen, sondern rücken auch das Thema der Nachhaltigkeit in den Vordergrund: Dank der wiederverwendbaren Edelstahlflaschen von waterdrop® wird der Einsatz von Einwegflaschen maßgeblich reduziert. Darüber hinaus arbeitet waterdrop® auch mit den “Summer of Tennis”-Turnieren zusammen, um nachhaltige Trinkgewohnheiten bei allen Sportveranstaltungen zu fördern. Die Turnierserie umfasst den United Cup in Perth und Sydney sowie die Turniere Brisbane International, Canberra International, Adelaide International und Hobart International.

© waterdrop Catherine Dix (Managing Director waterdrop® ANZ), Craig Tiley (CEO von Tennis Australia) und Henry Murray (Co-Founder und CMO von waterdrop®)

2024 kam in den Spielerbereichen der Australian Open 99% weniger Einwegplastik zum Einsatz und dank der eigens entworfenen waterdrop® Player Bottle wurden mehr als 5.600 Liter Wasser auf nachhaltige Weise aufgefüllt. Fast 800 Spieler:innen konnten sich direkt auf dem Platz mit gefiltertem, hochwertigem Leitungswasser aus Melbourne erfrischen. Auf dem gesamten Eventareal standen insgesamt mehr als 280 Wasserspender zur Verfügung, die den Besucher:innen rund um die Uhr den Zugang zu kostenlosem Trinkwasser ermöglichten.

https://www.instagram.com/reel/DA1C5LftST1/?igsh=NmVncjNkbHF6cjRr

Die Zukunft von Hydration im Tennis

waterdrop® möchte seine Mission “Drink More Water” im Alltag, aber auch im Spitzensport zur Realität werden lassen und hat in der Tenniswelt schon längst Fuß gefasst. 2023 stieg Tennislegende Novak Djokovic als Investor und Markenbotschafter in das Unternehmen ein.Darüber hinaus konnte der Microdrink-Hersteller sechs weitere Tennisstars als Investor:innen für sich gewinnen: Elina Svitolina, Taylor Fritz, Andrey Rublev, Hubert Hurkacz, Sebastian Korda und Cameron Norrie.

© Getty Images Auch Andrey Rublev schwört mittlerweile auf waterdrop

waterdrop® hat erkannt, dass Wassertrinken im Tennis von entscheidender Bedeutung ist und sich direkt auf die Konzentration, Ausdauer und Gesamtleistung der Spieler:innen auswirkt. Durch zahlreiche Partnerschaften mit Athlet:innen und Organisationen möchte das Unternehmen nachhaltige Trinkgewohnheiten im Tennis langfristig fördern. In diesem Jahr spielte waterdrop® als Hydration and Gold Partner der ATP eine Schlüsselrolle dabei, die ATP Boss Open in Stuttgart zum ersten ATP-Turnier zu machen, das im Spieler- und Fanbereich komplett auf Einweg-Plastikflaschen verzichtete. Im Rahmen dieser Partnerschaft versorgte das Hydration-Unternehmen die 200 besten ATP-Spieler mit wiederverwendbaren Flaschen. Dadurch konnte eine optimale, aber auch nachhaltige Flüssigkeitszufuhr sichergestellt werden.

Die Begeisterung für den Sport und sein Engagement für einen positiven ökologischen Wandel demonstriert das Unternehmen weltweit: waterdrop® ist bei internationalen Veranstaltungen, wie den ATP-Turnieren in Hamburg, Rotterdam und Washington, vertreten. Im Jahr 2024 war das Scale-up außerdem Presenting Partner des ATP-Turniers „Mallorca Championships presented by waterdrop®“. Aber damit nicht genug: Als Hydration Partner unterstützt das Unternehmen auch die Rafa Nadal Academy sowie die Mouratoglou Academy des renommierten Tennistrainers Patrick Mouratoglou.

Wasser trinken wie die Champions: Exklusive AO Player Bottle

Das Grand-Slam-Turnier erfordert von den Spieler:innen auf dem Platz immense Konzentration und sportliche Höchstleistung. Dies bedarf einer disziplinierten Vorbereitung, vom Training bis zur Ausrüstung wird alles bis ins kleinste Detail geplant. Gerade in solchen Situationen ist ausreichend Wassertrinken entscheidend. Mit den All-Purpose Flaschen von waterdrop® ist man auf diese sportlichen Einsätze bestens vorbereitet.

Die für 2025 exklusiv designte Flasche präsentiert sich im ikonischen Blau der AO Tennisplätze und hat ein Fassungsvermögen von einem Liter. Die doppelwandige Edelstahlflasche hält das Wasser auch unter der australischen Sonne bis zu 24 Stunden kalt und garantiert für eine angenehme Erfrischung.

© waterdrop Die waterdrop Player Bottle für die Australian Open 2025

Die offizielle Player Bottle bietet dank dem vielseitigen Spout-Lid eine praktische Trinköffnung, ist aber auch mit anderen Deckeln der All-Purpose-Reihe (Straw Lid, Swing Lid, oder Loop Lid) kombinierbar. Neu bei dieser Flasche von waterdrop®: Auf der Innenseite ist eine Skala eingestanzt, wodurch man nie den Überblick über die getrunkene Wassermenge verliert.

Das sportliche wie auch elegante Design garantiert aber nicht nur den Spieler:innen auf dem Platz ausreichend Erfrischung: Zuschauer:innen können die Flasche bei den Australian Open vor Ort erwerben. Eine Reservierung wird ab Mitte Oktober über den AO Ticket Store möglich sein. Ab Mitte November können die Flaschen im AO Shop und über waterdrop® in Australien und Neuseeland erworben werden, ab Januar dann weltweit.