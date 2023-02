Waterdrop und die ATP Tour gehen gemeinsame Wege

Novak Djokovic, Taylor Fritz und Danielle Collins sind schon länger an Bord. Und nun hat auch die ATP eine neue mehrjährige Partnerschaft mit waterdrop® bekanntgeben. waterdrop® ist ein rasant wachsendes österreichisches Unternehmen, das ab 2023 offizieller Hydrationspartner und Goldpartner der ATP Tour ist.

von PM/red

zuletzt bearbeitet: 24.02.2023, 07:48 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Waterdrop Waterdrop und die ATP-Tour gehen gemeinsame Wege

Branchenprimus Novak Djokovic geht voran. Und die beiden amerikanischen Spitzenspieler:innen Taylor Fritz und Danielle Collins folgen der Nummer eins der Welt auf seinem Weg, Plastikmüll zu reduzieren, auch im stressigen Alltag eines Tennisprofis nachhaltiger zu leben. Nun wurde Kooperation zwischen dem Tennissport und waterdrop auf eine neue Ebene gehoben - nämlich mit der Bekanntgabe, dass waterdrop® ab 2023 offizieller Hydrationspartner und Goldpartner der ATP Tour wird.

Die Produkte von waterdrop®, darunter Microdrinks, wiederverwendbare Wasserflaschen und innovative Wasserfiltersysteme, wurden entwickelt, um langfristig Plastikmüll zu vermeiden. Bislang konnten dank ihrer vielseitigen Produkte über 30 Millionen Plastikflaschen eingespart werden.

Im Rahmen ihrer Partnerschaft werden sich die ATP und waterdrop® gemeinsam für eine nachhaltige Flüssigkeitsversorgung während der ATP Tour einsetzen. Die Firma wird den Spielern, Mitarbeiter:innen und Freiwilligen ihre unverwechselbaren wiederverwendbaren Flaschen zur Verfügung stellen und damit den Grundstein legen für eine deutliche Reduzierung des Plastikflaschenverbrauchs während der gesamten Saison.

Djokovic, Fritz und Collins als Markenbotschafter

waterdrop® wird außerdem innovative „Trinkbänke“ für die Spieler auf dem Spielfeld sowie Trinkstationen für Fans bei jedem ATP-Tour-Event einführen. Vor Ort haben die Fans die Möglichkeit, die aufregende Produktpalette und verschiedenen Sorten des Unternehmens kennenzulernen und ihre eigene wiederverwendbare Flasche mit dem exklusiven ATP-Design zu erstehen, die auch von den Tennisprofis selbst verwendet wird. Mit mehr als fünf Millionen Fans pro Saison ist diese Partnerschaft ein wesentlicher Bestandteil der Bemühungen der ATP, ihre Einflüsse auf die Umwelt im Rahmen von ATP Serves zu reduzieren.

Novak Djokovic, Taylor Fritz und Danielle Collins werden die Mission und das Storytelling der Marke im Sport- und Tennissektor fördern. Während der gesamten Tour wird waterdrop® mit dem medizinischen Team der ATP zusammenarbeiten, um allen teilnehmenden Spielern eine optimale Flüssigkeitsversorgung zu ermöglichen. Novak Djokovic ist übrigens so überzeugt, dass er auch als Teilhaber bei waterdrop eingestiegen ist.

Waterdrop als offizieller Partner bei Traditionsturnieren

„Wir freuen uns sehr, waterdrop® in der globalen Partnerfamilie der ATP Tour willkommen zu heißen“,sagt Daniele Sanò, Chief Business Officer der ATP. „Nachhaltigkeit ist etwas, das unseren Spielern, Turnieren und Fans sehr am Herzen liegt. Wir haben uns ehrgeizige Ziele gesetzt und es ist großartig, dass uns eine leidenschaftliche Marke wie waterdrop® auf diesem Weg unterstützt. Wir freuen uns darauf, die Tennis-Community mit den nachhaltigsten Trinkprodukten zu versorgen.“

„Das Engagement, das die Tenniswelt bereits gezeigt hat, passt hervorragend zu unserer Vision", sagt Martin Murray, CEO und Gründer von waterdrop®. "Mit der ATP einen neuen Weg beschreiten zu können, ist der Beginn eines großen und grundlegenden Wandels. Die Verringerung unseres Plastikverbrauchs und unnötiger CO2-Emissionen sind Schritte, die wir alle gehen müssen. Wir freuen uns sehr, dass die besten Tennisspieler der Welt unsere Flaschen und Trinkbänke benutzen. Das ist ein wichtiges Symbol für diesen nachhaltigen Umbruch in der Branche.“

Fritz lobt Fortschritte

„Ausreichend Wasser zu trinken ist der Schlüssel für einen gesunden Lebensstil und unsere Leistungsfähigkeit als Sportler:innen. Das muss aber nicht auf Kosten der Umwelt geschehen“, sagt Taylor Fritz. „Es ist toll zu sehen, dass unser Sport die richtigen Schritte in diese Richtung unternimmt. Ich glaube, dass wir gemeinsam echte Fortschritte bei der Bekämpfung von Einwegplastik auf der Tour machen können.“

In diesem Jahr konnten und können Fans Ausschau halten nach waterdrop® als Offizieller Hydrationspartner 2023 bei: den Delray Beach Open (die Markenbotschafter Taylor Fritz vor wenigen Tagen für sich entscheiden konnte), Open 13 Provence (das Turnier in Marseille geht aktuell in die Endphase), Open Parc Auvergne-Rhone-Alpes (Lyon), Hamburg European Open, Citi Open (Washington), Winston-Salem Open und Moselle Open (Metz).