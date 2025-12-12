Roger Federer eröffnet die Australian Open - ein bisschen

Roger Federer wird mit prominenten Ex-Kollegen einen Tag vor Beginn der Hauptfeld-Matches bei den Australian Open 2026 aufschlagen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 12.12.2025, 14:26 Uhr

© Getty Images Roger Federer bei seinem Run zum Titel bei den Australian Open 2017

2017 hat Roger Federer bei den Australian seine fast fünfjährige Grand-Slam-Flaute beendet, damals mit einem Comeback-Sieg gegen Rafael Nadal. Diesen Titel konnte Federer ein Jahr später gegen Marin Cilic verteidigen, es sollte das letzte Championat von Federer bei einem der vier größten Events in der Tenniswelt bleiben.

Nun wird dem mittlerweile 44-Jährigen die Ehre zuteil, als der Hauptdarsteller einer Zeremonie zu wirken, die die Australian Open 2026 eröffnen wird. Nämlich am Samstag, dem 17. Januar, also einen Tag, bevor es in Melbourne mit den Matches des Hauptfelds losgeht. Dabei soll der Maestro die Chance bekommen, sich von seinen australischen Fans zu verabschieden, wie die Website der Australian Open wissen lässt.

Sportlich wird es ein Battle zwischen ehemaligen Führenden der Weltrangliste geben: Neben Federer zeigen sich auch noch die Lokalmatadoren Patrick Rafter und Lleyton Hewitt, eine amerikanische Note wird Andre Agassi mit einbringen.

„Ich habe in der Rod Laver Arena so viele Emotionen durchgemacht“, so Roger Federer. „Die Freude, sechs Mal „Norman“ hochstemmen zu dürfen, die Ehre vor Rod Laver zu spielen, die Herausforderungen gegen meine größten Rivalen. Und natürlich die überwältigende Liebe und Unterstützung der australischen Fans.“

