Australian Open: Fritz gewinnt gegen Tsitsipas

In einem lange Zeit sehr ausgeglichenen Match konnte sich der US-Amerikaner Taylor Fritz gegen Vorjahresfinalist Stefanos Tsitsipas mit 7:6 (3), 5:7, 6:3, 6:3 durchsetzen. Im Viertelfinale kommt es nun zum Duell zwischen Taylor Fritz und Novak Djokovic.

von Daniel Müksch

zuletzt bearbeitet: 21.01.2024, 10:32 Uhr

Ob der Sieg von Taylor Fritz gegen Stefanos Tsitsipas nun eine Überraschung ist? Freilich präsentierte sich Tsitsipas bis dato in Melbourne in guter Form und stand letztes Jahr immerhin auch im Finale gegen einen gewissen Novak Djokovic. Aber auf der anderen Seite beschleicht einen auch immer mehr das Gefühl, dass der Grieche in engen Matches gegen Gegner aus der ähnlichen Weltranglisten-Region keine Mittel (mehr) findet.

So war es auch im Achtelfinale gegen den an Position zwölf gesetzten Taylor Fritz.

Nun gegen Novak Djokovic im Viertelfinale

Schnell wurde deutlich, was eigentlich auch schon vor dem ersten Ballwechsel klar war: Tsitsipas verfügt über das variantenreichere Spiel. Fritz konnte aber seine Stärken (Aufschlag, Vorhand) mehr und mehr erfolgreich einsetzen. Tsitsipas fehlte schlecht ein Plan B je dominanter Fritz in dem Achtelfinal-Duell wurde – und so ließ Tsitsipas äußerlich die Niederlage ohne große Gegenwehr über sich ergehen.

7:6 (3), 5:7, 6:3, 6:3 hieß es am Ende für Fritz. Im Viertelfinale trifft Taylor Fritz nun auf Novak Djokovic, der in seinem Achtelfinale den Franzosen Adrian Mannarino mit 6:0, 6:0 und 6:3 deklassierte. Ein Wunsch von Djokovic ging allerdings nicht in Erfüllung. Nach seinem Match gegen Mannarino wünschte sich der Serbe mit einem Augenzwinkern: "Hoffentlich gehen sie über fünf Sätze, über 6 Stunden, mit einigen Regenunterbrechungen – und können ihr Match heute nicht beenden." Jetzt wissen wir: Soweit ist es nicht gekommen. Ein ausgeruhter Taylor Fritz wird im Viertelfinale auf einen noch etwas mehr ausgeruhten Novak Djokovic treffen. Die Bilanz spricht dabei klar für Djokovic, der in den bisherigen acht Duellen gegen Taylor Fritz achtmal gewinnen konnte.

Und Stefanos Tsitsipas wird sich fragen müssen, wie er sein Spiel anpassen kann oder muss. So, dass er nicht nur in Top 10 steht, sondern auch wieder um die großen Turniersiege bis zum Ende mitspielt.

