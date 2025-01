Australian Open: Galavorstellung! Carlos Alcaraz stürmt in die dritte Runde

Carlos Alcaraz ist bei den Australian Open 2025 nach einer Galavorstellung gegen Yoshihito Nishioka in die dritte Runde eingezogen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 15.01.2025, 05:53 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz zeigte eine starke Leistung

Diese Ansage war in ganz Melbourne zu hören! Carlos Alcaraz hat bei den Australian Open 2025 dank einer sensationellen Darbietung die dritte Runde erreicht. Der vierfache Grand-Slam-Sieger gewann am Mittwoch gegen den Japaner Yoshihito Nishioka völlig problemlos mit 6:0, 6:1 und 6:4.

Alcaraz, der beim ersten Major-Turnier des Jahres als jüngster Spieler aller Zeiten den “Career Grand Slam” komplettierten könnte, benötigte für den Erfolg über den Weltranglisten-65. nur rund 80 Minuten Spielzeit. In der dritten Runde trifft der Weltranglistendritte auf den Portugiesen Nuno Borges, der Jordan Thompson überraschend klar in drei Sätzen schlug.

Mit seiner starken Leistung gab Alcaraz sogleich ein Empfehlungsschreiben an Turnierdirektor Craig Tiley ab, in der nächsten Runde in der Rod Laver Arena aufschlagen zu dürfen. Die Partie gegen Nishioka absolvierte der Spanier wie bereits sein Erstrundenmatch gegen Alexander Shevchenko “nur” in der Margaret Court Arena.

