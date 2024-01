Australian Open: Grand-Slam-Premiere von Zverev und Medvedev

Erstmals werden Alexander Zverev und Daniil Medvedev morgen im Rahmen eines Grand-Slam-Turniers aufeinander treffen. Die Ausgangslage ist völlig offen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 25.01.2024, 22:03 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev im Interview bei Jim Courier: Stets ein gutes Zeichen!

18 Partien, das ist dann schon eine Stichprobe, deren Ergebnisse etwas hergeben könnte. Etwa eine solide Vorhersage, wer am morgigen Freitag im Halbfinale der Australian Open die Nase vorne haben könnte: Daniil Medvedev oder Alexander Zverev? Aber Vorsicht: Abgesehen von den Unabwägbarkeiten des Tennissports (Wer hätte schon vermutet, dass Zverev Carlos Alcaraz dermaßen abzieht wie in den ersten beiden Sätzen am gestrigen Mittwoch?), Referenz für ein Grand-Slam-Treffen der beiden gibt es keine.

Im vergangenen Jahr standen sich Zverev und Medvedev sechs Mal gegenüber, der Russe gewann fünf davon. Zverev hatte aber durchaus Chancen, mehr als einen Sieg einzufahren: in Monte-Carlo etwa. Oder wenige Wochen davor in Indian Wells. Knapp war es nun in Melbourne auch für Medvedev, nicht nur im Viertelfinale gegen Hubert Hurkacz, sondern schon in Runde zwei gegen Emil Ruusuvuori. Wie bei Zverev gegen Lukas Klein oder Cameron Norrie.

Zverev gegen Medvedev nur einmal bei einem 250er

Alles ist offen vor Match Nummer 19. Die bisherigen haben sich wie folgt aufgeteilt:

Fünf Begegnungen gab es bei den ATP Finals. Die Bilanz lautet da 3:2 für Daniil Medvedev. Wobei Zverev sich nach der Vorrunden-Niederlage in Turin im Endspiel revanchierte

Bei ATP-Masters-1000-Events standen sich Zverev und Medvedev acht Mal gegenüber. Medvedev hat die Nase mit 5:3-Siegen vorne.

Zwei Matches gab es bei 500ern: 2017 in Washington mit dem Sieger Zverev, im vergangenen Herbst in Peking mit dem Sieger Zverev.

Und das allererste Match fand 2016 in St. Petersburg bei einem ATP-Tour-250-Turnier statt. Da gewann Zverev in zwei Sätzen.

Zu bedenken ist womöglich aber: Alexander Zverev hat es in seiner brillanten Karriere nur einmal geschafft, in das Endspiel eines Majors zu kommen. Das verlor er 2020 nach 2:0-Satzführung gegen Dominic Thiem. Daniil Medvedev dagegen stand alleine in Melbourne schon zweimal im Finale. musste sich aber dort 2021 Novak Djokovic und ein Jahr später Rafael geschlagen geben.

