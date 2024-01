Australian Open: Hanfmann/Koepfer ziehen ins Halbfinale ein, „Krapütz“ unterliegen

Mit einer starken Leistung bezwingen Yannick Hanfmann und Dominik Koepfer im Doppel-Viertelfinale bei den Australian Open die an Nr. 7 gesetzte Paarung Nys/Zielinski in zwei Sätzen und stehen damit überraschend in der Runde der letzten Vier.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 24.01.2024, 06:42 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Jürgen Hasenkopf Yannick Hanfmann und Dominik Koepfer sind in Melbourne im Doppel weiter auf der Erfolgsspur.

Nach ihrem jeweiligen Erstrundenaus im Einzel laufen der Karlsruher Yannick Hanfmann und Dominik Koepfer aus Furtwangen im Doppel zur Höchstform aus. Im Viertelfinale traf das ungesetzte Duo auf die an Position 7 gelistete Paarung mit Jan Zielinski aus Polen und dem Monegassen Hugo Nys.

Das DTB-Duo fühlte sich von Beginn an wohl auf dem Court und erspielte sich im dritten Game die zwei einzigen Break-Chancen im ersten Durchgang. Die zweite Chance konnten die beiden Davis-Cup-Spieler nutzen und den Vorsprung bis zum Satzgewinn transportieren, den sie mit ihrem vierten Satzball bei eigenem Aufschlag fixierten.

Im zweiten Durchgang, in dem das deutsche Doppel beim Stand von 4:5 zwei Satzbälle abwehren musste, konnten beide Teams ihre Aufschlagspiele bis zum Erreichen des Tiebreaks halten. Dort behielten Hanfmann/Köpfer mit 7:3 die Oberhand und siegten nach 1:37 Stunden mit 6:4, 7:6 (3).

Bereits in der zweiten Runde sorgte das deutsche Duo mit dem Sieg über die australischen Titelverteidiger Jason Kubler/Rinky Hijikata für Furore.

Im Halbfinale gegen Bolelli/Vavassori

Ausgeschieden sind dagegen Kevin Krawietz aus Coburg und der Frankfurter Tim Pütz. Gegen die italienische Paarung Simone Bolelli/Andrea Vavassori unterlag das an Position 8 geführte deutsche Davis-Cup-Doppel nach 92 Minuten mit 5:7, 4:6. Im Halbfinale sieht sich das italienische Duo dem deutschen Überraschungs-Doppel Hanfmann/Köpfer gegenüber.

Hier das Doppel-Tableau in Melbourne