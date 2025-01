Australian Open: Heftiges Gewitter wirft Spielplan durcheinander

Ein heftiges Gewitter und anschließende Regenfälle haben bei den Australian Open in Melbourne bereits am ersten Wettkampftag für eine lange Unterbrechung gesorgt.

von SID /red

zuletzt bearbeitet: 12.01.2025, 06:25 Uhr

© Getty Images Jule Niemeier wird erst am morgigen Montag zum Einsatz kommen

Unter anderem die Erstrundenpartie von Tatjana Maria gegen Bernarda Pera (USA) auf einem Außenplatz musste vor Beginn des Tie Breaks im ersten Satz pausiert werden. Das später angesetzte Match von Jule Niemeier wurde abgesagt und wird voraussichtlich am Montag nachgeholt.

Auf den überdachten Plätzen liefen die Spiele weiter. Die Zuschauerinnen und Zuschauer hatten während des Unwetters in Zelten und in der Nähe der Courts Schutz gesucht. Mehrfach schlugen Blitze in unmittelbarer Umgebung der Anlage ein.

Im Trockenen konnten sich derweil Qinwen Zheng und Mirra Andreeva ebenso einen Platz in der zweiten Runde erspielen wie Arthur Fils. Alexander Zverev und Titelverteidigerin Aryna Sabalenka sind später am Sonntag im Einsatz.