Australian Open: Holt Coco Gauff Serena und Capriati noch ein?

Coco Gauff bestreitet in Melbourne gerade ihr letztes Major-Turnier im Teenager-Alter. Und könnte zwei große Landsfrauen ein- bzw. überholen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 21.01.2024, 19:37 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Coco Gauff hat bei den Australian Open den nächsten Sieg im Blick

Am 19. März 2024 feiert Coco Gauff ihren 20. Geburtstag. Kaum zu glauben eigentlich - so präsent ist die US-Amerikanerin auf der WTA-Tour, dass man denken könnte, sie sei schon mitten in ihren 20ern. Aber dem ist nicht so: Auch die aktuell laufenden Australian Open bestreitet Gauff als Teenagerin. Und hat die Chance, zwei prominente Landsfrauen einzuholen, ja sogar zu überholen.

Denn Gauff hält nach dem problemlosen 6:1 und 6:2 gegen Magdalena Frech bei 48 Matchsiegen bei Grand-Slam-Turnieren. Serena Williams hat einen mehr geschafft, bevor sie 20 Jahre alt geworden ist. Jennifer Capriati sogar zwei mehr - allerdings muss man gerade bei ihr anmerken, dass sie ja schon im Alter von 13 Jahren ihr Debüt auf der WTA-Tour gegeben hat. In Boca Raton im Jahr 1990 nämlich. Das hat Capriati auf Dauer gesehen nicht gutgetan. Auch wenn sie am Ende ihrer Karriere drei Major-Titel auf der Habenseite vermerkt hatte.

Gauff gegen Kostyuk Favoritin

Serena Williams hat es auf 23 gebracht, über den Legendenstatus der mittlerweile zweifachen Mutter gibt es keine Diskussionen. Aber seit 1990 waren es eben nur diese beiden - Capriati und Serena - die mehr Matches bei den vier wichtigsten Events im Tennissport gewinnen konnten.

Die Aussichten von Coco Gauff, mit Williams gleichzuziehen, stehen nicht schlecht: Gegen Marta Kostyuk ist sie im Viertelfinale doch eindeutige Favoritin. Danach allerdings würde wohl Aryna Sabalenka warten. Gegen die Belarussin hat Gauff in New York im vergangenen Herbst zwar ihren bislang einzigen Grand-Slam-Coup gelandet. So wie Sabalenka bislang in Melbourne aufgetreten ist, bedarf es aber wohl eines wahren Meisterstücks von Coco Gauff, um die Marke von Jennifer Capriati einzustellen.

Hier das Einzel-Tableau in Melbourne