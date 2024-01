Australian Open: Hsieh/Mertens triumphieren im Damen-Doppel

Im Doppelfinale der Damen besiegten die Belgierin Elise Mertens und Su-Wei Hsieh die lettisch/ukrainische Paarung Jelena Ostapenko und Lyudmyla Kichenok in zwei Sätzen und feierte damit ihren zweiten gemeinsamen Grand-Slam-Titel.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 28.01.2024, 07:09 Uhr

© Getty Images Elise Mertens (l.) und Su-Wei Hsieh (r.) wurden im Doppel-Finale ihrer Favoritinnenrolle gerecht.

Die Favoritinnenrolle vor dem Doppelfinale der Damen war klar vergeben, schließlich konnten Elise Mertens aus Belgien und die Taiwanesin Su-Wei Hsieh insgesamt schon neun gewonnene Grand-Slam-Titel vorweisen, während die Lettin Jelena Ostapenko und Lyudmyla Kichenok aus der Ukraine im Doppel noch keinen Major-Titel bejubeln konnten.

Nachdem beide Paarungen zu Beginn ihr erstes Aufschlagspiel durchbringen konnten, übernahm das favorisierte Duo Hsieh/Mertens die Kontrolle und holte sich bis Satzende alle Spiele, ohne auch nur eine einzige Break-Chance zuzulassen.

Der zweite Durchgang sollte sich offener gestalten. In einem langen Aufschlagspiel von Mertens, das sechsmal über Einstand ging, schafften die an Position 11 geführten Ostapenko/Kichenok ihr erstes Break und konnten dieses anschließend mit eigenem Aufschlag bestätigen. Nun spielten Hsieh/Mertens ihre ganze Erfahrung aus und schafften die Rückkehr in den Satz. Beim Stand von 5:3 servierte Mertens bereits zum Titelgewinn, musste aber ihr Aufschlagspiel abgeben und in Folge den Ausgleich hinnehmen. Dennoch fixierte das erfahrene Duo anschließend mit zwei aufeinanderfolgenden Spielgewinnen den 6:1, 7:5-Erfolg nach 93 Minuten.

Hsieh, die bei den Australian Open 2024 bereits im Mixed an der Seite des Polen Jan Zielinski siegreich war, feierte damit ihren bereits siebten Grand-Slam-Titel im Doppel, während sich Mertens zum vierten Mal krönte. Zum insgesamt zweiten Mal nach Wimbledon 2021 durfte das an Nr. 2 gesetzte Duo den Siegerpokal bei einem Major gemeinsam in die Höhe stemmen.

Ostapenko und Kichenok müssen damit weiterhin auf ihre erste Grand-Slam-Trophäe im Doppel warten. Somit bleibt es bei der Lettin, die kurzentschlossen in der nächsten Woche per Wildcard beim WTA-500-Turnier in Linz antreten wird, mit dem Titelgewinn bei den French Open 2017 beim einmaligen Triumph im Einzel.

