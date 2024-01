Australian Open: Iga Swiatek kämpft sich in Runde drei

Die Weltranglistenerste Iga Swiatek ist bei den Australian Open nur mit Mühe in die dritte Runde eingezogen.

von SID / tennisnet

zuletzt bearbeitet: 18.01.2024, 05:50 Uhr

© Getty Images Iga Swiatek

Die 22 Jahre alte Polin siegte gegen die US-Amerikanerin Danielle Collins am Donnerstag unter dem geschlossen Dach der Rod Laver Arena mit 6:4, 3:6, 6:4. Nach fast drei Stunden Spielzeit nutzte sie ihren dritten Matchball zum Sieg. Am Yarra River ist der Halbfinaleinzug 2022 ihr bisher bestes Ergebnis.

Collins hatte die viermalige Grand-Slam-Siegerin damals ausgeschaltet und das Finale erreicht. In ihrem Auftaktmacht besiegte die US-Amerikanerin in diesem Jahr die deutsche Rückkehrerin Angelique Kerber in drei Sätzen. In der dritten Runde wartet auf Swiatek die Tschechin Linda Noskova.

Collins hatte auch diesmal lange Zeit die besseren Karten, führte im dritten Satz bereits mit 4:1. Aber Swiatek gab nicht auf, obwohl sie sich "schon im Flieger nach Hause" gesehen hatte, wie sie anschließend gestand.