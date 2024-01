Australian Open: Iga Swiatek müht sich in Runde zwei

Iga Swiatek hat das erwartet schwierige Auftaktmatch bei den Australian Open 2024 gegen Sofia Kenin nach einem knappen ersten Satz für sich entschieden.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 16.01.2024, 04:54 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Iga Swiatek hat die erste Hürde bei den Australian Open 2024 genommen

Die Nummer eins der Welt gegen eine ehemalige Siegerin der Australian Open: Das Duell zwischen Iga Swiatek und Sofia Kenin war von den Namen her eines der Schlagerspiele der ersten Runde in Melbourne 2024 (das zweite ist wohl das Treffen zwischen Elena Rybakina und Karolina Pliskova in der heutigen Night Session). Und zumindest der erste Satz hielt auch, was die Papierform versprach - Swiatek setzte sich nach hartem Kampf mit 7:6 (2) durch.

Der zweite Akt ging der polnischen Branchenprima dann ein wenig leichter von der Hand, Swiatek gewann diesen mit 6:2. In Runde zwei spielt sie nun entweder gegen Angelique Kerber oder Danielle Collins. Auch Kerber hat die Australian Open bekanntlich schon einmal gewonnen.

Ansonsten hatten die frühen Matches am Dienstag keine ganz großen Namen zu bieten. Außer vielleicht Sloane Stephens, die 2017 ja bei den US Open triumphiert hatte. Stephens machte mit Olivia Gadecki beim 6:3 und 6:1 kurzen Prozess. Daria Kasatkina gewann gegen Peyton Stearns in drei Sätzen.

Hier das Einzel-Tableau in Melbourne