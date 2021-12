Australian Open: Impfung mit Sputnik V - Natalia Vikhlyantseva darf nicht spielen

Da der Impfstoff Sputnik V nicht zu einer Einreise nach Australien berechtigt, wird Natalia Vikhlyantseva die Australian Open in Melbourne verpassen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 20.12.2021, 20:08 Uhr

© Getty Images Natalia Vikhlyantseva darf nicht in Melbourne spielen

In rund einem Monat fällt der Startschuss für die am 17. Januar beginnenden Australian Open, der internationale Tennistross wird sich aus Gründen der Vorbereitung und Akklimatisierung aber schon in wenigen Tagen auf den Weg nach Down Under machen - und benötigt dafür eine Vollimmunisierung gegen das Coronavirus.

Die Reise definitiv nicht antreten wird Natalia Vikhlyantseva. Wie die 24-Jährige am Dienstag bekanntgab, sei sie zwar geimpft, allerdings erhielt die Weltranglisten-194. den russischen Impfstoff Sputnik V. Dieser berechtigt gemäß der australischen Gesetzgebung nicht für eine Einreise ins Land.

"Leider werde ich dieses Jahr nicht an den Australian Open teilnehmen. Ich bin sehr zufrieden mit dem Tennis, das ich bei den letzten Turnieren gezeigt hab und ich würde gerne in Australien spielen, aber Sputnik ist noch nicht zugelassen", schrieb Vikhlyantseva auf Twitter. Ob weitere Spieler - insbesondere aus Russland - ebenfalls mit Sputnik V geimpft wurden, ist unklar.

Zuletzt hatten sich die Anzeichen verdichtet, dass der russische Vektorimpfstoff und die chinesischen Totimpfstoffe von Sinovac (CoronaVac) und Sinopharm (BBIBP-CorV) bei zwei Impfungen kaum Schutz gegen die neue Omikron-Variante bieten dürften. Im Gegensatz zu Sputnik V berechtigen die chinesischen Vakzine aber ebenso wie jene von Biontech/Pfizer, Astra Zeneca, Moderna und Johnson & Johnson zur Einreise nach Australien.