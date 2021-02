Australian Open: Jessica Pegula nimmt Svitolina raus - nun gegen Brady

Jessica Pegula steht bei den Australian Open nach einem überraschenden Sieg über Elina Svitolina im Viertelfinale.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 15.02.2021, 05:38 Uhr

© Getty Images Jessica Pegula

Die Weltranglisten-61. hat damit erstmals in der Runde der letzten Acht bei einem Grand-Slam-Turnier erreicht. Die 26-Jährige aus den USA schlug die Weltranglisten-5. Elina Svitolina mit 6:4, 3:6, 6:3. Und hat damit nach Victoria Azarenka, Sam Stosur (6:0, 6:1!) und Kristina Mladenovic eine weitere prominente Gegnerin bezwungen.

"See you in next round Jen B", schrieb Pegula nach ihrem Sieg auf die TV-Kamera, und "Jen B", alias Jennifer Brady, erfüllte ihr den Wunsch: Brady gewann gegen Donna Vekic mit 6:1, 7:5 - und antwortete mit einem "Bring it Jess".

Die beiden weiteren Viertelfinals am Montag spielen Ashleigh Barty gegen Shelby Rogers und Elisa Mertens gegen Karolina Muchova.

