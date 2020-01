Australian Open: Juniorin Alexandra Vecic verliert im Halbfinale

Der überraschende Siegeszug der deutschen Tennis-Nachwuchsspielerin Alexandra Vecic ist im Halbfinale der Australian Open gestoppt worden.

von SID/red

zuletzt bearbeitet: 31.01.2020, 17:43 Uhr

© Juergen Hasenkopf 2020 Alexandra Vecic

Die 18-Jährige aus Immendingen in Baden-Württemberg unterlag der Polin Weronika Baszak 5:7, 6:2, 2:6. Vecic hatte zuvor unter anderem die topgesetzte Französin Elsa Jacquemot in drei Sätzen geschlagen und als erste Deutsche seit Marlene Weingärtner 1997 die Runde der besten Vier in Melbourne erreicht.

Aufgrund der hohen Temperaturen mussten beide Spielerinnen bis in die Abendstunden warten, um ihre Partie beginnen zu können. Für Vecic war der Halbfinaleinzug in Melbourne der bislang größte Erfolg ihrer noch jungen Laufbahn.