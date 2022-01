Australian Open: Karatsev diesmal ohne, Shapovalov und Korda mit ganz viel Drama weiter

Vorjahres-Halbfinalist Aslan Karatsev ist ohne größere Probleme in die dritte Runde der Australian Open 2022 eingezogen. Hart zu kämpfen hatten dagegen Denis Shapovalov und Sebastian Korda.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 19.01.2022, 12:00 Uhr

© Getty Images Aslan Karatsev spielt nun gegen Adrian Mannarino

Eine Partie wie jene gegen Mackenzie McDonald hat Aslan Karatsev bei den Australian Open 2022 gebraucht. Zwar gab Karatsev gegen den US-Amerikaner den ersten Satz ab, gewann am Ende aber problemlos mit 3:6, 6:2, 6:2 und 6:3. In Runde eins musste der Russe gegen Jaume Munar noch über die volle Distanz gehen. Und das zwei Tage, nachdem er in Sydney den dritten Titel seiner Karriere geholt hatte.

In Runde drei wartet nun überraschenderweise nicht Hubert Hurkacz, sondern Adrian Mannarino. Letzterer setzte sich gegen den an Position zehn gesetzten Polen glatt in drei Sätzen durch.

Große Dramen lieferten dagegen Denis Shapovalov und Sebastian Korda. Shapovalov, der mit Kanada den Titel beim ATP Cup geholt hat, mühte sich gegen den Südkoreaner SoonWoo Kwon zu einem 7:6 (6), 6:7 (3), 6:7 (6), 7:5 und 6:2.

Noch spannender verlief die Partie zwischen Sebastian Korda und Corentin Moutet. Am Ende setzte sich der junge US-Amerikaner mit 3:6, 6:4, 6:7, 7:5, 7:6 (10:6). Korda spielt in Runde drei gegen Pablo Carreno Busta, der gegen Tallon Griekspoor ebenfalls über fünf Sätze gehen musste.

