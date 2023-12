Australian Open: Karolina Muchova muss Start absagen

Karolina Muchova hat ihre Teilnahme an den Australian Open 2024 verletzungsbedingt abgesagt.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 28.12.2023, 19:48 Uhr

© Getty Images Karolina Muchova verpasst die Australian Open

Nächster Rückschlag für Karolina Muchova: Die Weltranglistenachte musste ihre Teilnahme an den Australian Open 2024 aufgrund einer Handgelenksverletzung absagen. Das gab die Tschechin am Donnerstag via Instagram bekannt.

Muchova konnte aufgrund der Probleme mit ihrem Handgelenk seit den US Open kein Match mehr bestreiten und wollte ursprünglich in Australien ihr Comeback feiern. Während der Vorbereitung seien die Schmerzen aber zurückgekehrt, so die 27-Jährige. "Deshalb muss ich den Saisonstart verschieben und mein Handgelenk erst einmal vollständig auskurieren."

Muchova verpasst auch die WTA Finals

Muchova erreichte 2023 das French-Open-Finale und blickt auf die beste Saison ihres Lebens zurück. Dank ihrer starken Leistungen qualifizierte sie sich erstmals für die WTA Finals, diesen Start musste die Tschechin aufgrund ihrer Handgelenksverletzung jedoch ebenfalls absagen.

Wann Muchova aud die Tour zurückkehren kann, ist derzeit noch unklar. "Es ist frustrierend, aber ich muss positiv bleiben, mich erholen und mich auf den Rest des Jahres vorbereiten", meinte die 27-Jährige, der vorerst nicht allzu viele Punkte aus der Wertung fallen werden. 2023 hatte Muchova bei den Austalian Open nur die zweite Runde erreicht.