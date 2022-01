Australian Open: Keys und Krejcikova stürmen ins Viertelfinale

Madison Keys und Barbora Krejcikova haben mit überzeugenden Siegen das Viertelfinale bei den Australian Open erreicht.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 23.01.2022, 05:18 Uhr

© Getty Images Madison Keys steht bei den Australian Open 2022 im Viertelfinale

Der Erfolgslauf von Madison Keys in Australien hält weiter an. Die US-Amerikanerin, die vergangene Woche den Titel in Adelaide geholt hatte, gewann im Achtelfinale der Australian Open 2022 gegen Paula Badosa überraschend glatt mit 6:3 und 6:1. Badosa, beim ersten Major des Jahres an Position acht gesetzt, hatte das Vorbereitungsturnier in Sydney für sich entscheiden können. Im Endspiel gegen Barbora Krejcikova übrigens.

Und die Tschechin, im vergangenen Jahr Siegerin der French Open, hat sich ebenfalls für die Runde der letzten acht qualifiziert. Krejcikova beendete mit einem überzeugenden 6:2 und 6:2 die Ambitionen von Victoria Azarenka auf einen dritten Titel in Melbourne.

Turnierfavoritin Ashleigh Barty bestreitet das erste Match der Night Session in der Rod Laver Arena. Barty trifft auf die US-Amerikanerin Amanda Anisimova, die in Runde drei gegen Titelverteidigerin Naomi Osaka gewinnen konnte. Barty würde im Fall eines Sieges auf Jessica Pegula treffen, die sich gegen Maria Sakkari mit 7:6 (0) und 6:3 durchsetzen konnte.

