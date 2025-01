Australian Open: Konzentrierter Sinner lässt gegen Jarry nichts anbrennen

Titelverteidiger Jannik Sinner hat mit einem 7:6 (2), 7:6 (5) und 6:1 gegen Nicolas Jarry die zweite Runde der Australian Open 2025 erreicht.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 13.01.2025, 07:05 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner am Montag in Melbourne

Es hat etwas länger gedauert, bis Jannik Sinner den Aufschläger Nicolas Jarry endlich geknackt hatte. Nämlich bis zum 2:0 im dritten Satz. Nach diesem ersten Break hatte sich Sinner aber endgültig auf die Siegerstraße gebracht. Zuvor musste sich der Titelverteidiger in Melbourne aber zweimal in einem Tiebreak auszeichnen. Am Ende hieß es 7:6 (2), 7:6 (5) und 6:1 für Sinner. Der in Runde zwei entweder auf Taro Daniel oder Tristan Schoolkate trifft.

Für Sinner war es der 15. Erfolg in Folge bei einem Hartplatz-Grand-Slam-Turnier. Nach dem Sieg bei den Australian Open konnte der Südtiroler ja auch noch den Titel bei den US Open holen.

Noch härter zu kämpfen hatte Frances Tiafoe, der gegen Arthur Rinderknech beinahe einen Zwei-Satz-Vorsprung noch aus der Hand gab. Letztlich konnte sich der an Position 17 gesetzte US-Amerikaner aber mit 7:6 (2), 6:3, 4:6, 6:7 (4) und 6:3 doch seinen Platz in Runde zwei sichern.

Ausgeschieden ist dagegen Stefanos Tsitsipas. Der Grieche, vor zwei Jahren noch Finalist in Melbourne, musste sich Alex Michelsen in vier Sätzen geschlagen geben.

