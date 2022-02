Australian Open: Krejcikova und Siniakova gewinnen viertes Major

Barbora Krejcikova und Katerina Siniakova haben das Frauen-Doppel beiden Australian Open 2022 gewonnen. Die Turnier-Favoritinnen schlugen Anna Danilina und Beatriz Hadda Maia mit 6:7 (3), 6:4 und 6:4.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 30.01.2022, 08:20 Uhr

© Getty Images Barbora Krejcikova und Katerina Siniakova - der Goldstandard im Frauendoppel

Barbora Krejcikova und Katerina Siniakova bleiben der Goldstandard im Frauen-Doppel. Die beiden Tschechinnen holten mit dem 6:7 (3), 6:4 und 6:4 gegen Betariz Haddad Maia und Anna Danilina ihren vierten gemeinsamen Grand-Slam-Triumph. 2021 hatten die beiden in Tokio auch die olympische Goldmedaille gewonnen. Vor Jahresfrist waren Krejcikova/Siniakova im Finale von Melbourne noch an Aryna Sabalenka und Elise Martens gescheitert.

Die ersten Major-Triumphe gab es für Kejcikova und Siniakova 2018 in Roland Garros und Wimbledon, im vergangenen Jahr legten die beiden bei den French Open noch einen drauf - ergänzend zum Einzel-Sieg von Krejcikova. Für einen Karriere-Grand-Slam fehlt also nur noch der Titel bei den US Open.

Hier das Doppel-Tableau in Melbourne