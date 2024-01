Australian Open: Kvitova raus, Raducanu erbt Hauptfeld-Spot

Petra Kvitova, die im Sommer ihr erstes Kind zur Welt bringen wird, hat ihre Teilnahme an den Australian Open 2024 abgesagt.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 03.01.2024, 16:03 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Emma Raducanu hat ihren Startplatz in Melbourne sicher

Das Bild, das Petra Kvitova in der Silvesternacht von sich, ihrem Lebensgefährten und einer Ultraschall-Aufnahme in den sozialen Medien gepostet hat, war schon Fingerzeig genug. Nun ist auch die offizielle Bestätigung gekommen: Die zweimalige Wimbledon-Siegerin wird an den Australian Open 2024 nicht teilnehmen. Und macht damit den Platz frei für eine andere Grand-Slam-Gewinnerin. Denn Emma Raducanu, derzeit in Auckland beim dortigen 250er-Turnier beschäftigt, rückt für Kvitova nach.

Kvitova konnte in Australien zwar drei Titel holen (Brisbane 2011, dazu noch 2015 und 2019 in Sydney), für einen Erfolg bei den Australian Open hat es indes bislang noch nicht gereicht. Am nächsten dran war die Tschechin, die aktuell auf Position 17 der WTA-Charts geführt wird, vor fünf Jahren. Da unterlag sie im Endspiel allerdings knapp Naomi Osaka.

Mit Lauren Davis hat eine weitere Spielerin schon jetzt abgesagt. Tamar Zidansek darf damit ebenfalls mit einem Slot im 128er-Raster planen.