Australian Open: Laura Siegemund in Doppel-Wettkämpfen weiter gut unterwegs

Die Deutsche Laura Siegemund steht sowohl im Damen-Doppel- als auch im Mixed-Wettbewerb der Australian Open 2024 jeweils im Viertelfinale.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 22.01.2024, 11:10 Uhr

© Getty Images Laura Siegemund zeigt sowohl im Damen- als auch im Mixed-Doppel der Australian Open starke Leistungen

Nachdem für Laura Siegemund im Einzel-Wettbewerb der Australian Open in Runde zwei gegen die australische Qualifikantin Storm Hunter in drei Sätzen Schluss war, konnte sich die 35-Jährige voll und ganz auf ihre Auftritte im Doppel und im Mixed fokussieren. Und bis dato läuft es sowohl da als auch dort ganz nach den Wünschen der Dame aus Filderstadt.

So steht sie im Doppel an der Seite von Barbora Krejcikova bereits im Viertelfinale. Das deutsch-tschechische Gespann besiegte in Runde drei Emma Navarro (USA) und Diana Shnaider (Russland) klar in zwei Sätzen 6:4, 6:0. Nun kommt es für Partnerin Krejcikova möglicherweise zu einer emotionalen Begegnung, geht es in der Runde der letzten acht Paare doch gegen ihre ehemalige Standardpartnerin Katerina Siniakova, die an der Seite von Siegemund-Bezwingerin Hunter aufschlägt - die nebenbei auch die aktuelle Nummer eins im WTA-Doppelranking ist.

Und auch im Mixed steht Siegemund bereits im Viertelfinale. Dort - mit Partner Sander Gille ebenfalls an fünf gereiht - wartet nach einem 6:4, 6:4 über Ena Shibahara (Japan) und Joran Vliegen (Belgien) jedenfalls eine australische Paarung. Entweder geht es für die Deutsche und den Belgier gegen die topgesetzten Hunter / Matthew Ebden oder die mit einer Wildcard gestarteten Jaimee Fourlis und Andrew Harris.

Hier das Damen-Doppel-Tableau in Melbourne.

Hier das Mixed-Doppel-Tableau in Melbourne.