Australian Open: Laura Siegemund überrascht gegen Ekaterina Alexandrova

Die DTB-Spielerin Laura Siegemund konnte am Montag ihre Erstrundenbegegnung bei den Australian Open gegen Ekaterina Alexandrova in drei Sätzen für sich entscheiden.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 15.01.2024, 06:25 Uhr

© Getty Images Laura Siegemund überraschte in der ersten Runde der Australian Open mit einem Sieg über die an 17 gesetzte Ekaterina Alexandrova

Mit einer großartigen kämpferischen Leistung zog Laura Siegemund in die zweite Runde der Australian Open 2024 ein: Die 35-Jährige aus Filderstadt bezwang dabei doch etwas überraschend die an 17 gesetzte Russin Ekaterina Alexandrova nach 3:02 Stunden mit 6:2, 3:6, 7:6 (11:9). Es war ein Match auf sehr ausgeglichenem Niveau, bei dem am Ende nur minimale Nuancen und etwas Glück für die beherzt auftretende DTB-Spielerin den Ausschlag gaben.

Siegemund bekommt es in der zweiten Runde mit der australischen Qualifikantin Storm Hunter zu tun, die zum Auftakt die italienische Dauerbrennerin Sara Errani mit 6:4, 6:3 bezwang. Die in der Einzel-Weltrangliste an 89 liegende Doppel-Weltklassespielerin hatte bereits zum Saisonauftakt beim United Cup an der Seite von Alexander Zverev eine ausgezeichnete Frühform gezeigt.

