Australian Open: Laura Siegemund verpasst Achtelfinale deutlich

Laura Siegemund hat das Achtelfinale bei den Australian Open 2025 klar verpasst. Die Deutsche holte in ihrer Drittrundenpartie gegen Anastasia Pavlyuchenkova nur drei Games.

von SID

zuletzt bearbeitet: 17.01.2025, 03:17 Uhr

© Getty Images Laura Siegemund verlor klar

Der Erfolgslauf von Laura Siegemund bei den Australian Open ist gestoppt. Nach ihrem überraschenden Sieg gegen die Olympiasiegerin Zheng Qinwen ist die 36-Jährige in der dritten Runde von Melbourne gescheitert. Gegen die gesetzte Anastasia Pavlyuchenkova war Siegemund am Freitag chancenlos und verlor in gut eineinhalb Stunden mit 1:6 und 2:6.

Die Doppel-Expertin aus Metzingen (US-Open-Siegerin von 2020) verpasste es damit auch im dritten Anlauf, erstmals ins Einzel-Achtelfinale von Melbourne einzuziehen. Durch Siegemunds Ausscheiden ist Eva Lys die letzte im Turnier verbliebene deutsche Spielerin. Sie setzt ihre unwahrscheinliche "Lucky-Loser"-Reise am Samstag gegen Jaqueline Cristian aus Rumänien in der dritten Runde fort.

Siegemund konnte Pavlyuchenkova nur zu Beginn der Partie Paroli bieten. Anschließend wirkte sie im Vergleich zu ihren ersten beiden Matches im Turnier körperlich nicht ganz auf der Höhe. Nach dem ersten Satz verließ sie für fünf Minuten den Court und kehrte mit einem neuen Outfit zurück - doch es half nicht, die hochkonzentriert auftretende Pavlyuchenkova war zu stark.

Am Mittwoch hatte Siegemund für eine der größten Überraschungen des bisherigen Turniers gesorgt. Der Zweisatz-Sieg über die geschockte Olympiasiegerin Zheng aus China sei "einer der besten Siege" ihrer Karriere gewesen, sagte Siegemund im Nachhinein.

