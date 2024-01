Australian Open: Laut Becker stehen Sterne gut für Zverev

Am Sonntag, den 14.01.2024, beginnen in Melbourne die Australian Open. Und Boris Becker sieht Alexander Zverev ganz vorne mit dabei.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 11.01.2024, 13:40 Uhr

Boris Becker zählt Alexander Zverev zu den Titelanwärtern bei den diesjährigen Australian Open, wie er in einem Pressegespräch mit dem TV-Sender Eurosport erklärte: "Ich glaube, die Sterne stehen sehr gut für ihn und man kann ihn zum engeren Favoritenkreis zählen in Melbourne." Das Zverev die zweite Turnierwoche erreiche sei "Minimum" und alles andere würde den aktuellen Coach von Holger Rune sehr überraschen. Natürlich müsse man noch die Auslosung abwarten, aber so oder so gehe Becker davon aus, "dass wir einen sehr starken Sascha Zverev in Melbourne sehen" werden.

Zverev startete unglaublich gut in die neue Saison und brillierte beim United Cup. Er gewannn fast alle seine Einzel-Matches und musste sich nur gegen Alex De Minaur gschlagen geben, der heute bei einem Exhibition-Match auch Alcaraz besiegte.

Hoffnung auf den ersten Grand-Slam-Titel Zverevs

Mit dem Turniersieg des deutschen Teams beim United Cup konnte der 26-jährige Zverev auf den sechsten Platz der Weltrangliste vorrücken. Mit der Prognose Beckers und dem guten Saisonstart von Zverev können alle Tennisfans auf zwei erfolgreiche Wochen des Deutschen hoffen. Letztes Jahr war Zverev schon in der zweiten Runde in Melbourne ausgeschieden, doch "spätestens seit dem Halbfinaleinzug in Paris sehen wir wieder den alten Sascha Zverev" wie Becker bestätigte. Klarer Favorit auf den Grand-Slam-Titel sei allerdings Novak Djokovic, der auch der Titelverteidiger des letzten Jahres ist. Beide trainerten heute in Melbourne zusammen und lieferten beim Training schon mal ein paar spannende Punkte, als Vorfreude auf das bevorstehende Turnier.